Сергей Безруков и Сергей Бурунов стали лучшими актерами года в рейтинге ВЦИОМа

ВЦИОМ представил рейтинг самых популярных российских актеров и актрис 2025 года. По итогам опроса лидером среди артистов стал Сергей Безруков. За него проголосовали 15% респондентов — это на 6 процентных пунктов больше, чем в прошлом году. Второе место с 14% голосов занял Сергей Бурунов.

«Прорывом года» ВЦИОМ назвал Юрия Борисова. Узнаваемость актера выросла с 1-3% в предыдущие годы до 10%, что позволило ему войти в тройку лидеров. Столько же «народных голосов» набрал Александр Петров. 8% опрошенных проголосовали за режиссера Никиту Михалкова. По 7% голосов получили Владимир Машков и Константин Хабенский (один из лидеров 2024 года). В десятку фаворитов также вошли Иван Янковский (5%), Никита Кологривый, Данила Козловский и Евгений Миронов (по 3%).

В рейтинге актрис равное количество голосов — по 7% — набрали Мария Аронова, Светлана Ходченкова и Анна Пересильд. Два года назад звание лучшей актрисы получила ее мать, Юлия Пересильд. 5% респондентов проголосовали за Елизавету Боярскую, по 4% — за Екатерину Климову, Екатерину Гусеву, Марину Александрову, Настасью Самбурскую и Анну Ковальчук.

Опрос проводился методом телефонного интервью среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.