В Дагестане выбрали 40 проектов для финансирования «Местных инициатив»

По итогам конкурсного отбора проектов по программе «Местные инициативы» на 2026 год в Дагестане определены 40 победителей из 84 заявок, поданных муниципальными образованиями, сообщает пресс-служба Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан.

Всего в конкурс вошли 35 муниципалитетов республики, включая районы, городские и сельские поселения, а также городские округа. Размер финансирования проектов из республиканского бюджета составит 200 млн руб. Все средства направят на развитие инфраструктуры населенных пунктов, включая комплексное благоустройство общественных территорий, ремонт дорог и дорожных сооружений, а также реконструкцию объектов социальной сферы.

Отбор прошли проекты с обязательным условием наличия софинансирования со стороны муниципальных бюджетов и меценатов, что способствует не только увеличению общего объема финансирования, но и повышает заинтересованность местных сообществ в реализации проектов. Прием заявок длился месяц — с 22 сентября по 22 октября 2025 года. Реализация проектов начнется в следующем году.

Программа «Местные инициативы» действует в республике с 2019 года. За этот период поддержано 536 проектов на сумму более 2,9 млрд руб. Эти вложения позволили благоустроить сотни общественных территорий и улучшить жилищно-коммунальную инфраструктуру в муниципалитетах. За 2024 год, к примеру, были поддержаны 49 проектов с бюджетом около 383 млн руб., что демонстрирует устойчивое финансирование и развитие программы.

Высокая конкуренция проектов и требование софинансирования обеспечивают прозрачность и эффективность распределения средств. По оценкам министерства экономики Дагестана, программа является одним из наиболее результативных инструментов поддержки местных инициатив, позволяющим населению видеть быстрый и ощутимый результат в улучшении условий жизни и инфраструктуры.

Станислав Маслаков