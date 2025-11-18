На Дальневосточном проспекте демонтировали незаконный павильон автосервиса

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга провел принудительный демонтаж павильона автосервиса на Дальневосточном проспекте площадью около 200 кв. м. Об этом сообщили 18 ноября в пресс-службе структуры Смольного.

Объект продолжал работать после расторжения договора аренды, несмотря на неоднократные уведомления о необходимости освободить территорию. Судя по приложенной к пресс-релизу фотографии, речь идет об одной из точек сети станций замены масла Spot, распологавшейся по адресу: Дальневосточный проспект, 3А.

В дальнейшем комитет планирует в судебном порядке взыскать расходы на демонтаж с бывшего арендатора, уточняется в сообщении.

Артемий Чулков