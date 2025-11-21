Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Из деревянной усадьбы — в «Город здоровья»

Нижегородской областной больнице им. Н. А. Семашко исполнилось 200 лет

Нижегородская областная клиническая больница им Н. А. Семашко — не только крупнейшее, но и старейшее лечебное учреждение в регионе. Больница ведет свою историю с 1825 года и ежегодно оказывает медицинскую помощь 50 тыс. пациентам. Как и почему в городе появилась первая общедоступная больница и как она развивается сегодня — в спецпроекте «Ъ-Приволжье».

Фото: Больница им. Семашко

Фото: Больница им. Семашко

До появления специализированных лечебных учреждений жители Нижнего Новгорода лечились чаще всего у знахарей и цирюльников, реже — при церквях местных монастырей. Но к началу XIX века санитарное состояние Нижнего Новгорода и окрестностей становилось все хуже: на улицы выбрасывались отбросы и отходы промышленных мастерских, а население использовало в качестве питьевой воду из речек и прудов, располагавшихся на дне оврагов и пересекавших город, колодцы также были загрязнены. Все это способствовало развитию эпидемий.

Потребность в современной по тем временам больнице возросла многократно, когда в 1817 году пожар уничтожил Макарьевскую ярмарку и она была перенесена в Нижний Новгород на Стрелку. Ежегодно на время проведения крупнейшей в Европе ярмарки город заполняли купцы и торговцы из Закавказья и Средней Азии. Их наплыв неизменно вызывал подъем инфекционных заболеваний.

Первые документальные упоминания о стационарной больнице в Нижнем Новгороде относятся к 1794 — 1797 гг., когда на склоне Похвалинского оврага и Ивановской улицы штабслекарь И. И. Ридер стал строить деревянные больничные блоки. В 1820–1822 гг. по проекту архитектора И. Е. Ефимова вместо них были возведены три каменных корпуса.

Нижегородская областная клиническая больница им. Н. А. Семашко (НОКБ) формально ведет свою историю с 1825 года. Тогда в палате гражданского суда Нижнего Новгорода была составлена купчая крепость на приобретение городскими властями у полковника С. М. Мартынова деревянной усадьбы площадью 6,6 тыс. кв. саженей с прилегающими к ней строениями, землей и садом для строительства первой в городе общегражданской больницы. С момента своего появления она была названа Мартыновской городской больницей и располагалась на ул. Жуковской, позже переименованной в Университетскую (сейчас — ул. Минина). До сегодняшнего дня сохранилось несколько зданий того комплекса. Сейчас они принадлежат областному центру борьбы со СПИД и Приволжскому исследовательскому медицинскому университету, а бывший хирургический корпус находится в частной собственности.

В документах, сохранившихся в центральном архиве Нижегородской области, значится, что тогда больница относилась к Нижегородскому приказу общественного презрения. Дальнейшее ее строительство осуществлялось на те средства, что собирал народ и выделял приказ.

В 1865 году больница была передана в ведение земства и стала называться губернской земской больницей. К тому времени больница имела уже несколько корпусов и считалась, как следует из заметок историка Н. И. Храмцовского, «отличнейшим учреждением». В ней работало 14 врачей и фельдшеров, аптекарь, повивальная бабка, ученики и прислуга. Некоторые здания больницы сохранились до наших дней, они находятся на ул. Минина.

В 1917 году больнице было присвоено имя выдающегося организатора советского здравоохранения, первого наркома здравоохранения СССР Николая Александровича Семашко. Он разработал принципы новой модели здравоохранения, актуальной и сегодня: государственный характер, профилактическая направленность, бесплатность и общедоступность медицинской помощи, единство медицинской науки и практики, профилактики и лечения и т.д.

В 1920 году больница стала основной клинической базой и крупным научно-педагогическим центром медицинского факультета Нижегородского университета, в дальнейшем преобразованного в Горьковский медицинский институт (сейчас — Приволжский исследовательский медицинский университет, ПИМУ).

В 1970-е годы был построен современный комплекс зданий больницы на ул. Родионова. В 1978 году больница была награждена орденом Трудового Красного Знамени за заслуги в области здравоохранения.

Сегодня НОКБ им. Н. А. Семашко — это крупнейший в регионе современный многопрофильный больничный комплекс, известный не только в Нижегородской области, но и за ее пределами. Сегодня на базе больницы развернуто более 1,3 тыс. коек, 28 стационарных отделений, 14 параклинических лечебно-диагностических служб, четыре отделения реанимации, два региональных центра — сосудистый и травматологический, работает консультативная поликлиника и пять поездов здоровья. Ежегодно в больнице проходят лечение около 50 тыс. пациентов и выполняется почти 30 тыс. операций.

В штате больницы трудятся 462 врача и более 800 медицинских сестер, 47 кандидатов и пять докторов медицинских наук, а также восемь заслуженных врачей России и 69 сотрудников, награжденных знаком «Отличнику здравоохранения». 16 заведующих отделениями НОКБ им. Н. А. Семашко являются главными внештатными специалистами в Минздраве Нижегородской области и на уровне всего Приволжского федерального округа.

Как создавалась и на протяжении двух веков менялась НОКБ им. Н.А. Семашко

Дальнейшее развитие больницы в областном правительстве связывают с созданием на ее базе «Города здоровья» — проекта комплексного развития больничных территорий в рамках замкнутого лечебно-диагностического цикла. В «Городе здоровья» объединятся возможности НОКБ им. Н. А. Семашко и Нижегородского онкологического диспансера. «Мы не просто модернизируем лечебные учреждения, мы создаем новую концепцию оказания помощи людям: концентрируем виды высокотехнологичной медицины на одной площадке, реализуем принцип „единого окна“, продумываем все детали для максимально комфортного пребывания пациентов», — комментировал проект в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.

Подготовила Анастасия Титова