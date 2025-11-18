Цирку-шапито, находящемуся на гастролях в Самаре, выдали предостережение

Россельхознадзор выдал предостережение цирку-шапито за неуведомление о гастролях в Самаре. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Львова, Коммерсантъ Фото: Наталья Львова, Коммерсантъ

С 14 ноября цирк начал гастроли около ТЦ «Амбар». Владелец цирка не уведомил территориальное управление Россельхознадзора о гастрольной деятельности. За это цирк-шапито и получил предостережение 17 ноября.

Управление отмечает, что по закону владельцы цирков-шапито обязаны проинформировать территориальный орган о своей деятельности не менее, чем за 10 дней до начала гастролей.

Руфия Кутляева