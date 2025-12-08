Черные начинают и выигрывают

К началу 2026 года, года Огненной Лошади по восточному календарю, ювелирный дом Liza Borzaya подготовил коллекцию под названием «Ход конем». Это три кольца, созданные в честь самой знаменитой фигуры на шахматной доске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото из рекламной кампании бренда Liza Borzaya

Фото: Liza Borzaya Фото из рекламной кампании бренда Liza Borzaya

Фото: Liza Borzaya

Основанный Елизаветой Борзуновой в 2015 году бренд Liza Borzaya сразу обратил на себя внимание необычными украшениями-трансформерами. А роспись по горячей эмали стала визитной карточкой ювелирного дома.

Эмаль в украшениях начали использовать много веков назад. А потому примеров ее применения в ювелирном искусстве немало — от красочных индийских украшений минакари до украшений ар-нуво француза Рене Лалика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кольцо «Конь» из белого золота с бриллиантами и бирюзой

Фото: Liza Borzaya Кольцо «Конь» из белого золота с бриллиантами и бирюзой

Фото: Liza Borzaya

Когда говорят об эмали в драгоценностях, чаще всего речь идет о горячей эмали (grand feu) — древней декоративной технике, в которой стекловидная эмаль «окрашивает» отдельные участки предмета, сплавляясь с металлом при обжиге на очень высоких температурах. Нанесение горячей эмали — процесс сложный и занимает много времени. Мелкий стеклянный порошок смешивают с оксидами металлов, которые отвечают за цвет, высыпают полученную смесь на поверхность или в подготовленные углубления в металле, а затем нагревают до текучести. После охлаждения образуется твердая стекловидная масса.

Для достижения глубины цвета и прозрачности эту стекловидную массу многократно наносят и обжигают в печи. Процесс высокотехнологичный и требует от мастера как знаний, так и «ощущения» материала, которое, как и в любом другом деле, появляется только с опытом. Пионер этого вида искусства Карл Фаберже наносил до шести слоев эмали и обжигал их при пониженных температурах, а также использовал технику гильоше. Сегодня традицию горячей эмали продолжают лишь несколько художников и ювелиров. И бренд Liza Borzaya один из них.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кольцо «Конь» из розового золота с цветной эмалью

Фото: Liza Borzaya Кольцо «Конь» из розового золота с цветной эмалью

Фото: Liza Borzaya

Но если во времена Фаберже гильоше выполняли на станках, что возможно лишь на строгих геометрических формах — шаре, цилиндре, яйце, то в Liza Borzaya пошли дальше. Ювелиры дома изобрели технику гильоше, при которой мастера наносят орнамент вручную с такой безупречностью, что даже профессионалы сомневаются, не машинная ли это работа.

Все три кольца новой коллекции «Ход конем» созданы как дань уважения шахматам — несложившемуся детскому увлечению Елизаветы Борзуновой. Самым сложным в их разработке было стилизовать фигуру, оставив ее узнаваемой, и одновременно сделать так, чтобы кольцо получилось легким.

Первым предметом коллекции стало черное кольцо. Голова коня в нем выполнена из золота 750-й пробы с покрытием рутением, а глаза — в технике росписи по горячей эмали. И если за созданием черного коня мастер-ювелир Liza Borzaya провел 56 часов, то работа над его белоснежным соперником, покрытым бриллиантовым «снежным» паве по всей поверхности, заняла уже 128 часов. Ведь необходимо было установить 372 бриллианта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кольцо «Конь» из золота с рутением и цветной эмалью

Фото: Liza Borzaya Кольцо «Конь» из золота с рутением и цветной эмалью

Фото: Liza Borzaya

В коллекции «Ход конем» есть и третье кольцо — полностью покрытое красной эмалью с узорами гильоше, нанесенными на металл вручную. Красный — один из самых труднодостижимых цветов в эмали из-за его непредсказуемости при обжиге. На изготовление одного красного коня у ювелиров и граверов Liza Borzaya ушло около 80 часов.

Екатерина Зиборова