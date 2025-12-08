Праздник бесконечности
Все грани Alrosa Diamonds
Ничто так не ассоциируется с праздником, как украшения с бриллиантами, они еще надолго останутся лучшими друзьями девушек. Хоть не единственными. К предстоящим праздникам ювелирный бренд Alrosa Diamonds предлагает подборку лучших украшений с бриллиантами и цветными драгоценными камнями.
Серьги, кольца и браслет из белого золота с бриллиантами
Фото: Alrosa Diamonds
Праздник в Alrosa Diamonds начинается с игры света в бриллиантовых огранках. Для своих украшений бренд использует исключительно те бриллианты, что добыты и огранены компанией АЛРОСА, благодаря чему гарантирует подлинность и происхождение драгоценных камней, а также контроль над всеми процессами производства: от добычи алмаза до создания ювелирного изделия.
В большинстве новых украшений бренда использованы симметричные огранки. Самая популярная из них — круглая. Она способна максимально отражать свет, создавая интенсивное сияние и блеск. Разработанная на основе математических расчетов, круглая огранка обеспечивает идеальную симметрию, что помогает подчеркнуть достоинства камня. Кроме того, это самая настоящая классика, универсальная для любого ювелирного украшения. В новинках Alrosa Diamonds круглые бриллианты сверкают в теннисных браслетах, колье-ривьерах и так называемых кольцах вечности, моделях с бриллиантовой дорожкой вокруг пальца без центрального камня, и часто сочетаются с другими огранками, иногда совсем не симметричными.
Серьги из белого золота с сапфирами и бриллиантами, колье из белого золота с бриллиантами
Фото: Alrosa Diamonds
Например, в кольцах круглые бриллианты оказываются рядом с «маркизами», а симметричные «принцессы» — с асимметричными «грушами». Благодаря такой игре форм в одном изделии дизайнерам удалось создать многомерный, визуально богатый и при этом по-прежнему классический дизайн. Такой же прием используется в серьгах, браслетах и колье. А двухрядное колье из 201 бриллианта огранок «груша» и «круг» возглавляет праздничную коллекцию.
Есть среди новинок и еще две популярные симметричные огранки: «радиант» и «кушон». «Радиант» хорош блестящей игрой света, почти как у круглой огранки, но сохраняет при этом строгую квадратную или прямоугольную форму со скошенными углами. А «кушон» создает особый эффект «дробленого льда», при котором свет преломляется и отражается, как будто мерцая. В новой коллекции Alrosa Diamonds «радиант» достался бесцветному бриллианту весом 1,58 карата, установленному в кольцо из белого золота в глухой закрепке, а «кушон» — редкому желтому бриллианту 3,76 карата в кольце из желтого золота.
Несмотря на то что бриллиант был и остается главным драгоценным камнем Alrosa Diamonds, в украшениях бренда нередко встречаются синие сапфиры и изумруды. Например, в серьгах, где сапфиры общим весом 5,64 карата соседствуют с 24 бриллиантами огранок «груша», «круг» и «маркиз», а также в подвесках и кольцах, где в тандеме с бриллиантами выступают изумруды. В других серьгах грушевидные изумруды весом 2,23 карата составляют компанию двум бриллиантам — круглому и огранки «маркиз». А в кольце из белого золота изумруд сочетается с двумя бриллиантами огранки «изумруд» общим весом 5,44 карата. Драгоценная игра Alrosa Diamonds в форму и цвет поистине бесконечна.
Кольцо-солитер из белого золота с бриллиантом огранки «радиант» весом 1,58 карата
Фото: Alrosa Diamonds