Праздник бесконечности

Ничто так не ассоциируется с праздником, как украшения с бриллиантами, они еще надолго останутся лучшими друзьями девушек. Хоть не единственными. К предстоящим праздникам ювелирный бренд Alrosa Diamonds предлагает подборку лучших украшений с бриллиантами и цветными драгоценными камнями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Серьги, кольца и браслет из белого золота с бриллиантами

Фото: Alrosa Diamonds Серьги, кольца и браслет из белого золота с бриллиантами

Фото: Alrosa Diamonds

Праздник в Alrosa Diamonds начинается с игры света в бриллиантовых огранках. Для своих украшений бренд использует исключительно те бриллианты, что добыты и огранены компанией АЛРОСА, благодаря чему гарантирует подлинность и происхождение драгоценных камней, а также контроль над всеми процессами производства: от добычи алмаза до создания ювелирного изделия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Колье из белого золота со 119 бриллиантами огранок «круг» и «маркиз» общим весом 16,36 карата Фото: Alrosa Diamonds Серьги Balance из белого золота с бриллиантами огранок «круг», «груша» и «маркиз» общим весом 6,55 карата Фото: Alrosa Diamonds Следующая фотография 1 / 2 Колье из белого золота со 119 бриллиантами огранок «круг» и «маркиз» общим весом 16,36 карата Фото: Alrosa Diamonds Серьги Balance из белого золота с бриллиантами огранок «круг», «груша» и «маркиз» общим весом 6,55 карата Фото: Alrosa Diamonds

В большинстве новых украшений бренда использованы симметричные огранки. Самая популярная из них — круглая. Она способна максимально отражать свет, создавая интенсивное сияние и блеск. Разработанная на основе математических расчетов, круглая огранка обеспечивает идеальную симметрию, что помогает подчеркнуть достоинства камня. Кроме того, это самая настоящая классика, универсальная для любого ювелирного украшения. В новинках Alrosa Diamonds круглые бриллианты сверкают в теннисных браслетах, колье-ривьерах и так называемых кольцах вечности, моделях с бриллиантовой дорожкой вокруг пальца без центрального камня, и часто сочетаются с другими огранками, иногда совсем не симметричными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Серьги из белого золота с сапфирами и бриллиантами, колье из белого золота с бриллиантами

Фото: Alrosa Diamonds Серьги из белого золота с сапфирами и бриллиантами, колье из белого золота с бриллиантами

Фото: Alrosa Diamonds

Например, в кольцах круглые бриллианты оказываются рядом с «маркизами», а симметричные «принцессы» — с асимметричными «грушами». Благодаря такой игре форм в одном изделии дизайнерам удалось создать многомерный, визуально богатый и при этом по-прежнему классический дизайн. Такой же прием используется в серьгах, браслетах и колье. А двухрядное колье из 201 бриллианта огранок «груша» и «круг» возглавляет праздничную коллекцию.

Есть среди новинок и еще две популярные симметричные огранки: «радиант» и «кушон». «Радиант» хорош блестящей игрой света, почти как у круглой огранки, но сохраняет при этом строгую квадратную или прямоугольную форму со скошенными углами. А «кушон» создает особый эффект «дробленого льда», при котором свет преломляется и отражается, как будто мерцая. В новой коллекции Alrosa Diamonds «радиант» достался бесцветному бриллианту весом 1,58 карата, установленному в кольцо из белого золота в глухой закрепке, а «кушон» — редкому желтому бриллианту 3,76 карата в кольце из желтого золота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Серьги из белого золота с сапфирами и бриллиантами общим весом 3,28 карата Фото: Alrosa Diamonds Серьги Alrosa Diamonds из белого золота с изумрудами и бриллиантами Фото: Alrosa Diamonds Следующая фотография 1 / 2 Серьги из белого золота с сапфирами и бриллиантами общим весом 3,28 карата Фото: Alrosa Diamonds Серьги Alrosa Diamonds из белого золота с изумрудами и бриллиантами Фото: Alrosa Diamonds

Несмотря на то что бриллиант был и остается главным драгоценным камнем Alrosa Diamonds, в украшениях бренда нередко встречаются синие сапфиры и изумруды. Например, в серьгах, где сапфиры общим весом 5,64 карата соседствуют с 24 бриллиантами огранок «груша», «круг» и «маркиз», а также в подвесках и кольцах, где в тандеме с бриллиантами выступают изумруды. В других серьгах грушевидные изумруды весом 2,23 карата составляют компанию двум бриллиантам — круглому и огранки «маркиз». А в кольце из белого золота изумруд сочетается с двумя бриллиантами огранки «изумруд» общим весом 5,44 карата. Драгоценная игра Alrosa Diamonds в форму и цвет поистине бесконечна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кольцо-солитер из белого золота с бриллиантом огранки «радиант» весом 1,58 карата

Фото: Alrosa Diamonds Кольцо-солитер из белого золота с бриллиантом огранки «радиант» весом 1,58 карата

Фото: Alrosa Diamonds

Екатерина Зиборова