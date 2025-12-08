Цвет радости

Ювелирный дом Parure Atelier выпустил серию украшений с рубинами, среди которых есть и кольца с инвестиционными экземплярами, и парадное колье-трансформер, и подвеска, которая станет прекрасным новогодним подарком.

Фото из рекламной кампании Parure Atelier

Фото: Parure Atelier Фото из рекламной кампании Parure Atelier

Фото: Parure Atelier

Фото: Parure Atelier

Немногие драгоценные камни окружены таким количеством мифов, как рубины. Во многих культурах они до сих пор ассоциируются с богатством и властью. И неудивительно, ведь рубины высокого качества — одни из самых редких камней в мире, а сегодня еще и самые дорогие драгоценные камни после бриллиантов. Цены за карат на высококачественные рубины постоянно растут.

Даже незначительные различия в цвете могут существенно повлиять на стоимость рубина, цена будет выше для образцов без видимых глазу включений, полное отсутствие которых большая редкость. На цену, конечно, влияет и размер камня, ведь крупные экземпляры высокого качества не меньшая редкость. Но самый важный фактор при оценке рубина — это все же цвет. Лучшие образцы будут иметь чистый, насыщенный красный или слегка пурпурный красный цвет. Не слишком темный, не слишком светлый.

Форма рубина определяет его пригодность для определенных видов огранки. Наиболее распространены здесь «овалы» и «кушоны». Но встречаются и рубины круглой, треугольной, изумрудной, грушевидной огранок, а также огранки «маркиз».

Колье-трансформер из белого золота с рубинами общим весом 9,86 карата и бриллиантами общим весом 12,85 карата Фото: Parure Atelier Колье-трансформер из белого золота с рубинами общим весом 9,86 карата и бриллиантами общим весом 12,85 карата Фото: Parure Atelier

Ювелирная компания Parure Atelier специализируется на украшениях с цветными драгоценными камнями и бриллиантами самых разных характеристик. Бренд приобретает их напрямую у поставщиков и справедливо гордится большим выбором цветных драгоценных камней: изумрудов, турмалинов параиба, аквамаринов. В этом году Parure Atelier представила и собрание украшений с рубинами.

Среди новинок особенно выделяется колье-трансформер из белого золота с рубинами грушевидной огранки общим весом 9,86 карата и бриллиантами общим весом 12,85 карата. Благодаря потайному механизму длинную часть колье, отстегнув, можно носить как браслет, а колье — в классическом коротком или более свободном стиле.

Кольцо с рубином 4,03 карата огранки «овал» и бриллиантами общим весом 1,76 карата Фото: Parure Atelier Кольцо с рубином 5,22 карата сердцевидной огранки и бриллиантами Фото: Parure Atelier

Бирманский рубин солидным весом 5,22 карата огранки «сердце» насыщенного красного оттенка в кольце из белого золота окружен плотно инкрустированными мелкими бриллиантами, за счет чего выгодно выделяется на их фоне. Особое внимание здесь уделено креплению — три аккуратных коготка надежно фиксируют главный камень.

Тем, кто ценит классику в современном исполнении, понравятся кольца, в которых драгоценные камни стали частью драгоценных цветков. В одном из них центральный необлагороженный рубин весом 5,03 карата из Мозамбика окружен восемью бриллиантами грушевидной огранки, в другом — необлагороженный рубин весом 4,03 карата находится среди лепестков из сложносочиненной композиции бриллиантов.

Кольцо из белого золота с рубином 5,02 карата огранки «кушон» и бриллиантами огранки «груша» Фото: Parure Atelier Серьги с рубинами весом 2,87 и 2,65 карата и бриллиантами Фото: Parure Atelier

В серьгах в форме капли сверкают грушевидные рубины весом 2,87 и 2,65 карата и бриллианты огранок «маркиз», «груша» и «круг». А подвеска в виде банта из белого золота с бриллиантами, в центре которой установлен рубин весом 1,84 карата из Мадагаскара, подойдет как для повседневного образа, так и для особых случаев и точно станет отличным новогодним подарком.

Екатерина Зиборова