Дизайнер iPhone Air Абидур Чоудхури покинул компанию Apple

Сегодня СМИ со ссылкой на источники сообщили, что из компании Apple ушел промышленный дизайнер Абидур Чоудхури, который был ведущим разработчиком одной из новейших моделей — iPhone Air. Известно, что господин Чоудхури нашел себе работу в некоем стартапе, который занимается технологиями искусственного интеллекта. Название стартапа не сообщается.

Абидур Чоудхури

Фото: @abidurchowdhury Абидур Чоудхури

Абидур Чоудхури стал еще одним дизайнером, покинувшим Apple за последние три года. Так, в 2022 году из компании ушла Эванс Хэнки, которая в 2019 году сменила на посту главного дизайнера корпорации легендарного Джонатана Айва. В 2023 году Apple покинул вице-президент по промышленному дизайну Тань Тан, который работал в компании более 25 лет. В июле этого года из компании уволился Сайрус Даниэл, который 15 лет проработал в команде разработчиков пользовательского интерфейса Apple.

Тем временем продажи новых моделей iPhone позволили Apple частично восстановить свои позиции в Китае. По данным исследовательской компании Counterpoint, в октябре продажи смартфонов Apple в КНР выросли на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это позволило Apple нарастить свою долю на рынке смартфонов КНР до 25%, тогда как годом ранее доля была на уровне 19%. Эксперты объясняют рост продаж высоким спросом в Китае на модели iPhone 17, который оказался гораздо выше, чем на предыдущий iPhone 16.

Евгений Хвостик