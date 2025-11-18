В Екатеринбурге объявили победителей премии «Коммерсантъ года 2025»

В Екатеринбурге прошло награждение премии «Коммерсантъ года 2025», учрежденной ИД «Коммерсантъ». Победителей из сферы малого и среднего бизнеса определили по наибольшему приросту выручки по итогам 2024 года.

«Уже вот как пять лет мы рассказываем истории уральских предпринимателей: людей, которые своим упорством и талантом доказывают, что они могут сделать что угодно. Мы живем не в самое простое время, и социально-экономические условия диктуют, что мы должны отвечать на них особым упорством и верой в то, что мы делаем»,— сказала исполнительный директор обособленного подразделения АО «Коммерсантъ» в Екатеринбурге Марина Архипова.

Награды вручили в семи номинациях. Победителями были признаны:

Экокомплекс «Уральская пчелка» (ГКФХ Каркачева Татьяна Александровна) — в номинации «Пищевое производство и сельское хозяйство»

ООО «ВГП-СпецТех» — в номинации «Обрабатывающее производство»

Компания «Практика» (ООО «Дюна-Строй») — в номинации «Строительство и проектирование»

ООО «Тактика» — в номинации «Торговля»

ИП Ванюхина Ирина Алексеевна — в номинации «Услуги»

ГК «Форест Пром Групп» — в номинации «Молодой Коммерсантъ»

Впервые была вручена премия в номинации «Инвестиционный прорыв» — ей отмечено ООО «Реиннольц».

Премию «Коммерсантъ года» вручают с 2021 года. Ее цель — популяризовать достижения бизнеса, помочь предпринимателям развиваться в своей сфере, создать условия для удачного делового общения. Премией награждают представителей малого и среднего бизнеса, которые благодаря своему профессионализму смогли наиболее заметно увеличить прибыль и выручку по итогам года.

Премия проводится при поддержке правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга, ее организует обособленное подразделение АО «Коммерсантъ», а соорганизаторы — Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) и Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области (АНО АИСО). Партнерами в 2025 году стали Клуб молодых промышленников, ПАО «Банк ПСБ» и DOM 7.

Анна Капустина