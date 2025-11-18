Прикамье и Удмуртию свяжет речное сообщение на «Метеорах»

Пермский край и Республика Удмуртия договорились о запуске совместного водного маршрута до Сарапула. Первые рейсы на скоростном «Метеоре» начнутся уже в навигацию 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Договоренность о работе нового речного маршрута была достигнута в ходе встречи губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и главы Удмуртской Республики Александра Бречалова, прошедшей в рамках Транспортной недели в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

«Мы планомерно возрождаем пассажирские перевозки по Каме и создаем собственный флот. Сегодня с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым договорились с 2026 года продлить водный маршрут “Метеора” до Сарапула. Уверен, что жители Удмуртии оценят новый маршрут, а у прикамцев появится новая точка на карте речных путешествий»,— заявил Дмитрий Махонин. По словам Александра Бречалова, республика также заинтересована в развитии водных пассажирских перевозок для привлечения в регион туристов, в том числе гостей из Пермского края. «У вашего региона есть положительный опыт установки и эксплуатации модульных причалов. Для нас сегодня это оптимальное решение, чтобы включиться в развитие водных пассажирских перевозок»,— подчеркнул глава Удмуртии.

Одной из компаний, способных построить всю необходимую причальную инфраструктуру для Удмуртии, может выступить «Пермская судоверфь». Предприятие имеет большой опыт подобных работ. В частности, компания произвела и установила модульные причалы в Перми, Хохловке, Соликамске и Краснокамске.

«Транспортная неделя» — ключевое ежегодное событие в транспортной отрасли. Главные мероприятия — XIX Международный форум и выставка «Транспорт России» — проходят с 18 по 20 ноября на площадке Гостиного двора в Москве. В рамках форума «Транспорт России» пройдет около 40 мероприятий: пленарные дискуссии, отраслевые конференции, форсайт-сессии, круглые столы, деловой завтрак и лекторий. В деловой программе, которая объединит более 4,5 тыс. участников, обсуждаются ключевые направления развития транспортной системы России: качество пассажирских услуг и сервисов, цифровые и технологические инновации, инвестиции и модернизация инфраструктуры, кадровый потенциал и семейноцентричность.

Пермский край традиционно принимает участие в этом федеральном мероприятии. На объединенном стенде региона представлены разработки компаний из Прикамья. В частности, компания Fort Telecom презентует оборудование V2X, позволяющее транспортным средствам обмениваться данными — такую технологию планируется внедрить на трамвайных перекрестках Перми в следующем году. «Покажем коллегам и партнерам, как развиваем транспортную систему региона: строим и модернизируем дороги, обновляем водный и общественный транспорт, внедряем цифровые решения,— написал в своем телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин.— Кроме того, проведем рабочие встречи по ключевым направлениям развития транспортной системы региона: восстановление и строительство дорог, развитие железнодорожной инфраструктуры, новые транспортные узлы и улучшение пригородных маршрутов».