Акции Nvidia теряют позиции

Еще одна инвестиционная компания избавилась от бумаг Nvidia на фоне беспокойства о «пузыре» на рынке искусственного интеллекта. Хедж-фонд основателя PayPal и Palantir Питера Тиля продал 538 тыс. акций крупнейшего производителя чипов, сообщает Bloomberg. Стоимость доли — примерно $100 млн. А на прошлой неделе бумаги Nvidia почти на $6 млрд продала японская инвестиционная группа SoftBank. Эксперты Business Insider предполагают, что обе компаний решились на это из-за опасений по поводу «пузыря» на рынке искусственного интеллекта.

Некоторые эксперты считают, что стоимость технологических компаний, связанных с ИИ, завышена, а в перспективе они не смогут гарантировать окупаемость вложений. Однако основатель и гендиректор компании Sistemma Сергей Зубарев считает, что игроки просто перераспределяют активы: «SoftBank объясняет, что продажи не связаны с опасениями по поводу Nvidia и ИИ-"пузыря", что это необходимо для финансирования инвестиций на $40 млрд в OpenAI и проект Stargate на $500 млрд. С учетом того, что Питер Тиль является владельцем крупнейшей аналитической компании в мире, по сути, его компания Palantir изначально была настроена на оценку сигналов, которые могли бы показать, какие акции вырастут или упадут. В дальнейшем им Министерство обороны сделало предложение, они теперь с засекреченными данными работают, но чем конкретно занимаются, никто не знает.

Nvidia начинает потихоньку терять свои позиции, есть несколько компаний, например, AMD, которые выпускают высокого уровня чипы. При этом $100 млн для такого человека, как Питер Тиль, и в принципе для рынка AI, который оценивается в несколько триллионов долларов уже сейчас, не такая критичная сумма, которая может свидетельствовать о панике. И Питер Тиль, и SoftBnak вкладываются непосредственно в саму технологию, в модели, фонд Питера Тиля вкладывается в Tesla, Microsoft, Apple, а SoftBank планирует вложения в OpenAI».

Как отмечает Bloomberg, настроения инвесторов в отношении Nvidia разделились почти поровну. Так, судя по отчетности 909 хедж-фондов, 161 компания нарастили позиции в бумагах производителя чипов, в то время как 160, наоборот, сократили вложения. И решение хедж-фонда Питера Тиля продать свою долю в Nvidia может повлиять на поведение менее крупных инвесторов, отмечает аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын: «На фондовом рынке мы работаем с ожиданиями других инвесторов: если Питер Тиль и другие опытные инвесторы, влияющие на судьбу таких компаний, как Palantir, считают, что мы скоро испугаемся, значит, у них есть на то причины.

Это совершенно не связано с самим искусственным интеллектом, а только с оценками компаний в этой сфере. То есть сейчас идет игра: кто быстрее успеет продать эти акции. Тем более они-то покупали их не сейчас, а 20 лет назад, когда эти компании были маленькие и хилые, в них никто не верил. Если мы будем действовать, как толпа, подражая оценке и настроению других инвесторов, то нас ждут сильные колебания. Есть компания Nebius, совсем недавно ее акции стоили $125, а сейчас — $80, Oracal потерял 30% стоимости.

Нервы у инвесторов фондового рынка уже на пределе, они могут начать игру в то, кто быстрее продаст. Это напоминает ситуацию 25 лет назад с интернет-рынком, который стал огромный, но некоторые компании той эпохи стоят сейчас дешевле, чем тогда. Nvidia и Oracal, конечно, отличаются от тех компаний объемами выручки, но я думаю, как Nvidia выросла в несколько раз, так же она может потерять значительную долю своей стоимости. Это не значит, что она вообще ничего не будет стоить, такого краха, как 25 лет назад, я не ожидаю».

В конце октября капитализация Nvidia превысила $5 трлн. Компания первой в мире достигла такого показателя рыночной стоимости. При этом Bloomberg отмечает, что c конца сентября по 17 ноября акции Nvidia выросли примерно на 2%, а в понедельник, 17 ноября, они упали почти на 3%.

Анхель Леонардо Боррего Карбонель, Егор Парфенов