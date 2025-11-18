Песков: оценивать работу нового главы Минтранса преждевременно

Новый глава Минтранса Андрей Никитин активно включился в работу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он считает, что оценивать работу министра пока преждевременно.

Представитель Кремля напомнил, что господин Никитин занял пост недавно. «Принимает участие во многих мероприятиях, в том числе с президентом России. Задач много стоит»,— сказал господин Песков во время пресс-колла в ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают работу нового министра.

Андрей Никитин был назначен на пост и. о. министра 7 июля, через несколько часов после отставки его предшественника Романа Старовойта, который возглавлял министерство с мая 2024 года. Президент Владимир Путин подписал указ о назначении господина Никитина главой Минтранса 8 июля.

В 2017–2025 годы Андрей Никитин занимал пост губернатора Новгородской области. В феврале 2025-го был назначен замминистра транспорта. Курировал цифровую трансформацию, деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса страны.