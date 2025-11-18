У абонентов МТС возникли трудности с получением СМС при входе на «Госуслуги»
У абонентов МТС (MOEX: MTSS) появились трудности при входе в аккаунт «Госуслуги». Пользователи не получают сообщения с подтверждающим кодом или получают его с сильным опозданием.
Как сообщили «РИА Новости», задержка может доходить до 10 минут. На портале высвечивается предупреждение: «Возможны перебои при доставке СМС абонентам МТС. Приносим извинения и просим подождать».
Позже в пресс-службе МТС агентству объяснили, что у некоторых абонентов могли наблюдаться «незначительные задержки в доставке сообщений», однако сейчас сервис «полностью восстановлен».