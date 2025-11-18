Трех москвичей задержали за установку SIM-боксов для мошенников

В Москве задержали троих молодых людей, помогавших работе телефонных мошенников. Против них возбудили уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика. Следствие обратится в Останкинский районный суд Москвы с просьбой арестовать фигурантов, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, один из задержанных в октябре 2025 года организовал работу SIM-боксов в Москве и Подмосковье. Это устройства, в которых объединяют SIM-карты и модемы в единый шлюз между интернетом и мобильной сетью. Боксами пользовались телефонные мошенники для обмана россиян.

Задержанными оказались москвичи в возрасте от 17 до 19 лет. На допросе они рассказали, что за свою работу еженедельно получали по $100. Деньги им передавали криптовалютой.

Никита Черненко