В Удмуртии машиниста буровых установок обвинили в присвоении дизельного топлива

В Воткинске задержали 42-летнего начальника группы буровой установки ресурсодобывающей организации с государственным участием. Он обвиняется в растрате вверенного ему имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Установлено, что фигурант, используя фиктивную документацию, похитил дизельное топливо на сумму 1 млн руб. За данное преступление предусмотрено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. Ведутся дальнейшие следственные действия.

Анастасия Лопатина