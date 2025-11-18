В КБР впервые откроются кадетские классы Следственного комитета
В Кабардино-Балкарии откроют кадетские классы Следственного комитета. Соответствующее соглашение подписали региональные управление СК и министерство просвещения и науки КБР.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Основной целью проекта является патриотическое воспитание школьников и их профессиональная ориентация.
В рамках сотрудничества внимание будет уделяться образовательной деятельности, творчеству, шефской поддержке и совместным мероприятиям.