Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В КБР впервые откроются кадетские классы Следственного комитета

В Кабардино-Балкарии откроют кадетские классы Следственного комитета. Соответствующее соглашение подписали региональные управление СК и министерство просвещения и науки КБР.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Основной целью проекта является патриотическое воспитание школьников и их профессиональная ориентация.

В рамках сотрудничества внимание будет уделяться образовательной деятельности, творчеству, шефской поддержке и совместным мероприятиям.

Мария Хоперская

Новости компаний Все