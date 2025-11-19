Кавказ в эпоху цифровизации

В Туапсинском округе, у сердца черноморского побережья Кавказа, 7 ноября состоялось событие, которое может кардинально изменить облик индустрии гостеприимства всего южного региона. Форум «Техносмена-2025», организованный ПАО «Ростелеком» на базе легендарного Всероссийского детского центра «Орленок», собрал ключевых игроков отрасли для обсуждения цифровой трансформации туристического бизнеса.

Выбор площадки для проведения форума не случаен. «Орленок», расположенный на берегу Черного моря между горными хребтами Кавказа, уже стал примером успешной цифровизации в сфере гостеприимства. Директор центра Александр Джеус, открывая форум, подчеркнул масштабность технологических изменений:

«Сегодня все цифровые решения, которые мы реализуем в центре,— от бухгалтерии до продажи путевок — строятся на взаимодействии с "Ростелекомом". Это важнейший этап в развитии, ведь мы работаем с младшими школьниками и формируем у них цифровую культуру с раннего возраста. Если мы не начнем вовремя, то рискуем опоздать в технологической гонке, в которой участвует весь мир».

Кавказ, традиционно славящийся своим гостеприимством, сегодня стоит перед необходимостью адаптации к современным требованиям туристов, привыкших к высокотехнологичному сервису.

Александр Джеус отметил символическое значение мероприятия для всего региона: «Проведение "Техносмены-2025" говорит о росте доверия предпринимателей к цифровым сервисам и подтверждает осознанный переход отрасли к комплексному использованию технологий. Это событие войдет в историю центра и расширит границы партнерства региона с бизнесом».

Интерес к развитию туристической индустрии Кавказа имеет под собой серьезные основания. Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегиона «Юг» ПАО «Ростелеком» Алексей Коновалов поделился результатами: компания обслуживает более 250 тыс. клиентов, занятых ресторанным бизнесом и сетью отелей по всей России.

«Исходя из запросов, мы видим, как меняется структура рынка, определяем уровень развития и тенденции в смене приоритетов. Нам интересны новые партнерства и обмен опытом, поэтому, надеюсь, этот форум станет ежегодным»,— заявил Алексей Коновалов.

Особенность Кавказа заключается в сочетании традиционного гостеприимства с растущими потребностями в современных технологических решениях. Регион, который воспринимался как экзотическое направление для экстремального туризма, сегодня рассматривается как полноценный рынок с уникальным потенциалом для цифровизации, развития IT-инфраструктуры и внедрения инноваций в таких сферах, как туризм, сельское хозяйство, логистика и государственные услуги.

Вице-президент по развитию продуктов и работе с МСП «Ростелекома» Тимофей Абраменко обратил внимание на специфические проблемы региона. По его словам, многие предприниматели в сфере гостеприимства до сих пор ведут бизнес по устаревшим схемам.

«Наша задача — предложить инструменты, которые позволяют бизнесу экономить ресурсы, минимизировать человеческий фактор и одновременно повышать качество сервиса»,— заявил Тимофей Абраменко.

Программа форума охватила трансформацию сервиса, автоматизацию процессов и эффективное управление с акцентом на региональную специфику, успешные кейсы и современные маркетинговые инструменты. В начале мероприятия спикеры обсудили возможности государственной и региональной поддержки предпринимателей, а также инструменты, которые сокращают издержки и повышают доходность.

«Для компании в любой отрасли в регионе пригласить на работу хорошего ИТ-директора, который стоит от 500 тыс. руб., практически невозможно. Поэтому культура пока такова, что лучше начинать с аутсорса и правильных решений, а когда наращивается своя дорогостоящая команда, переходить к собственному ИТ-департаменту. Мы это уже проходили с бухгалтерией и юридическими услугами: сейчас редко где есть свои внутренние бухгалтерии, если это не крупные сети. Построение правильного ИТ-ландшафта можно заказывать интеграторам и внешним командам — это экономически и организационно разумно»,— комментирует руководитель Ассоциации цифрового развития Краснодарского края Сергей Грабский.

Как отмечает и. о. руководителя департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный, в потребительской сфере Кубани сегодня более 315 тыс. субъектов, из них 1400 — гостиницы и рестораны. Каждый пятый житель региона так или иначе взаимодействует с этой индустрией. По его мнению, важно, чтобы предприниматели получали не только финансовую поддержку, но и сопровождение проектов: от рибейтов и льготных кредитов до помощи в продвижении региона и подключении к инфраструктуре. Все это позволяет развивать бизнес и привлекать новые кадры и контрагентов.

Эксперты отрасли также поделились опытом внедрения технологий, обсудили базовые и продвинутые решения для гостиниц, ресторанов и доставки, а также подчеркнули важность построения коммуникаций с гостями, чтобы клиент чувствовал себя не просто посетителем, а полноценным гостем.

Тему цифровизации в энотуризме затронул директор департамента продаж и обслуживания малого и среднего бизнеса «Ростелекома» на Юге Алексей Коротких. Cпикер рассказал, что современный энотуризм — это не просто дегустации, а целая культура, передающая атмосферу региона. По его словам, цифровые инструменты помогают туристам находить винодельни, прокладывать маршруты и узнавать о локальных событиях, а хозяйствам — налаживать персональное общение с гостями. «Когда технологии соединяют вкус и впечатления, выигрывает весь регион»,— заключил он.

«Любой продукт начинается с эмоции "вау", а потом уже подключаются технологии — и никак не наоборот. Нельзя сначала построить отель, а потом думать, как его продавать. Например, у "Винного города" два главных посыла: поддержка российской винодельческой отрасли и изменение культуры потребления вина»,— рассказал руководитель проекта «Винный город "Белый мыс"» в Геленджике Дмитрий Левицкий.

По мнению предпринимателя, технологии в индустрии гостеприимства не могут быть самоцелью: цифровизация должна усиливать чувства, а не быть заменой смысла. Он уверен, что гость возвращается не из-за интерфейса, а благодаря положительным эмоциям. Предприниматель подчеркнул, что именно эмоция формирует ядро бренда и превращает бизнес в культуру. «Сегодня рынок перенасыщен одинаковыми предложениями, и единственное, что по-настоящему выделяет проект,— это его характер. В этом и заключается эмоциональное ДНК: понять, что ты транслируешь миру и почему человек должен выбрать именно тебя. Все остальное — лишь надстройка»,— подчеркнул Дмитрий Левицкий.

Как считает владелица сети Zanoza и баров здорового питания Selderey Эленика Корелова, любой ресторан должен начинаться не с меню, а с ответа на вопрос, для кого он: «Если ты чувствуешь, ради чего и ради кого твое дело создано, то проект будет устойчивым. Мы видим это и в Краснодаре, и в других городах: когда ты точно знаешь своего гостя, успех неизбежен. Но и здесь важно помнить: нужно изучать не только клиента, но и партнера, франчайзи, ведь их мотивация и мышление могут быть совершенно иными»,— отметила спикер.

Эксперт Ассоциации отельеров «АМОС» Антон Бодокия подчеркнул, что цифровизация сегодня затрагивает не только процессы бронирования, но и саму философию сервиса. По его словам, технологии становятся неотъемлемой частью взаимодействия с гостем — от роботов, принимающих звонки, до систем «умного» отопления.

«Мы занимаемся разработкой собственных роботов, которые будут помогать гостям: один отвечает на вопросы о графике работы, парковке или температуре воды в бассейне, а другой бронирует медицинские услуги. Это разгружает операторов и ускоряет обслуживание. А в одном из корпусов мы уже внедрили систему управления отоплением через планшет: можно заранее прогреть номер перед приездом или, наоборот, снизить температуру, чтобы экономить энергию. Все это — про эффективность. Но в основе цифровизации всегда остаются интересы гостя»,— подчеркнул эксперт.

В рамках цифровой трансформации гостиничного бизнеса «Ростелеком» предлагает комплекс решений под названием «Цифровой отель». Этот сервис объединяет современные цифровые инструменты, которые позволяют автоматизировать ключевые процессы внутри отеля, повышая его эффективность и уровень комфорта для гостей. Среди возможностей — управление бронированиями, контроль инвентаря, автоматизация обслуживания номеров и безопасность, что помогает снизить нагрузку на персонал и повысить качество обслуживания.

«Цифровой отель» включает системы для проверки наличия свободных номеров, подтверждения бронирований и выставления счетов, а также решения для учета инвентаря — например белья, полотенец и других предметов. Внедряются системы для управления персоналом, финансами и гостевым обслуживанием, что позволяет более эффективно реагировать на потребности гостей и оптимизировать внутренние процессы.

Алексей Коротких, директор департамента продаж и обслуживания малого и среднего бизнеса «Ростелекома» на Юге, подчеркивает значимость таких решений: «Технологии являются критически важными для устойчивого развития бизнеса в условиях рыночной нестабильности. Использование облачных платформ, CRM-систем и автоматизации помогает сокращать расходы, повышать качество обслуживания и привлекать новых клиентов. Внедрение "Цифрового отеля" — это шаг к цифровой модернизации, который помогает бизнесу быть более гибким и ответственно подходить к гостевому опыту. Такой подход становится особенно актуальным в условиях роста конкуренции и необходимости быстро адаптироваться к меняющимся ожиданиям клиентов».

CEO компании Calltouch Артур Саркисян уверен, что капитал любого бизнеса — это контактная база. Нужно качественно собирать данные и иметь инструменты, которые анализируют, в каком номере остановился человек, чтобы вовремя запускать коммуникацию. Даже простые механизмы автоматизации способны повысить качество сервиса и удержать клиента, а с цифровизацией этот процесс становится более точным, персонализированным и непрерывным. Технологии позволяют превратить одноразового гостя в постоянного, ведь теперь бизнес способен говорить с ним на языке его привычек и ожиданий.

«Система должна работать на то, чтобы клиент чувствовал себя лучше и безопаснее, а любая цифровизация — помогать создавать комфорт и желание вернуться. ИТ-решения в сфере гостеприимства должны сочетать автоматизацию и человеческий фактор: от уведомлений о статусе заказа до индивидуальных рекомендаций, которые учитывают привычки и предпочтения клиента»,— комментирует заместитель главного врача санатория «Ревиталь Парк» и кандидат медицинских наук Сергей Бернштейн.

По мнению руководителя направления доставки в «Рестомании» Андрея Буланова, клиент должен почувствовать, что его заказ ценят, а не просто думать, «довезут ли мне товар»: «Мы постоянно анализируем каждый этап доставки, внедряем новые технологии отслеживания и обучаем персонал, чтобы создать ощущение заботы и внимания к деталям».

«Сегодня гость может поселиться не только по паспорту, но и по водительскому удостоверению, военному билету или через "Госуслуги". Это снижает нагрузку на персонал и упрощает процесс регистрации. Для отрасли такие решения — не просто шаг навстречу технологиям, а переход на совершенно новый уровень сервиса и доверия»,— резюмировал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, управляющий партнер УК «Альянс Отель Менеджмент» Вадим Прасов.

Генеральный директор компании «Эделинк» Сергей Дудин заявил, что рынок PMS-систем (Property Management System — программа для управления отелями) обновляется примерно каждые пять лет: появляется волна стартапов, но лишь немногие выдерживают конкуренцию и остаются в отрасли. По его словам, вход на этот рынок требует глубокого понимания потребностей отельеров и соответствия высоким стандартам. Спикер подчеркнул, что рынок автоматизации HoReCa останется стабильным: «Отрасль не исчезнет. Появятся новые операционные системы и инструменты, а крупные интеграторы получат фору, чтобы писать продукты для туризма и гостиничного бизнеса».

Форум «Техносмена-2025» продемонстрировал, что цифровизация индустрии гостеприимства — не веяние времени, а жизненная необходимость для сохранения конкурентоспособности региона. Участники отметили, что цифровизация в гостеприимстве уже перестала быть трендом и становится базовой необходимостью. Ключевые направления развития — автоматизация сервисных процессов, внедрение систем CRM и ERP, использование данных о клиентах и интеграция технологий ИИ для персонализации услуг.

Особое внимание эксперты уделили Кавказу как территории будущего роста туризма. Регион отличается высокой динамикой, природной привлекательностью и мультикультурным потенциалом, но требует гибких цифровых решений — от бронирования до логистики. Технологии позволяют объединить туристические маршруты республик, снизить административные барьеры и повысить прозрачность бизнеса. Внедрение IT-инструментов уже улучшает операционную деятельность гостиниц и ресторанов, расширяет клиентский опыт и делает Кавказ заметным центром цифрового гостеприимства России.

