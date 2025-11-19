Кавказ в эпоху цифровизации
«Техносмена-2025» определяет будущее туризма юга России
В Туапсинском округе, у сердца черноморского побережья Кавказа, 7 ноября состоялось событие, которое может кардинально изменить облик индустрии гостеприимства всего южного региона. Форум «Техносмена-2025», организованный ПАО «Ростелеком» на базе легендарного Всероссийского детского центра «Орленок», собрал ключевых игроков отрасли для обсуждения цифровой трансформации туристического бизнеса.
Ключевые спикеры «Техносмены–2025» рассуждают о возможностях бизнеса в сфере гостеприимства
Фото: ПАО «Ростелеком»
Выбор площадки для проведения форума не случаен. «Орленок», расположенный на берегу Черного моря между горными хребтами Кавказа, уже стал примером успешной цифровизации в сфере гостеприимства. Директор центра Александр Джеус, открывая форум, подчеркнул масштабность технологических изменений:
«Сегодня все цифровые решения, которые мы реализуем в центре,— от бухгалтерии до продажи путевок — строятся на взаимодействии с "Ростелекомом". Это важнейший этап в развитии, ведь мы работаем с младшими школьниками и формируем у них цифровую культуру с раннего возраста. Если мы не начнем вовремя, то рискуем опоздать в технологической гонке, в которой участвует весь мир».
Кавказ, традиционно славящийся своим гостеприимством, сегодня стоит перед необходимостью адаптации к современным требованиям туристов, привыкших к высокотехнологичному сервису.
Александр Джеус отметил символическое значение мероприятия для всего региона: «Проведение "Техносмены-2025" говорит о росте доверия предпринимателей к цифровым сервисам и подтверждает осознанный переход отрасли к комплексному использованию технологий. Это событие войдет в историю центра и расширит границы партнерства региона с бизнесом».
Алексей Коновалов: «Нам интересны новые партнерства и обмен опытом, поэтому, надеюсь, этот форум станет ежегодным»
Фото: ПАО «Ростелеком»
Интерес к развитию туристической индустрии Кавказа имеет под собой серьезные основания. Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегиона «Юг» ПАО «Ростелеком» Алексей Коновалов поделился результатами: компания обслуживает более 250 тыс. клиентов, занятых ресторанным бизнесом и сетью отелей по всей России.
«Исходя из запросов, мы видим, как меняется структура рынка, определяем уровень развития и тенденции в смене приоритетов. Нам интересны новые партнерства и обмен опытом, поэтому, надеюсь, этот форум станет ежегодным»,— заявил Алексей Коновалов.
Особенность Кавказа заключается в сочетании традиционного гостеприимства с растущими потребностями в современных технологических решениях. Регион, который воспринимался как экзотическое направление для экстремального туризма, сегодня рассматривается как полноценный рынок с уникальным потенциалом для цифровизации, развития IT-инфраструктуры и внедрения инноваций в таких сферах, как туризм, сельское хозяйство, логистика и государственные услуги.
Вице-президент по развитию продуктов и работе с МСП «Ростелекома» Тимофей Абраменко обратил внимание на специфические проблемы региона. По его словам, многие предприниматели в сфере гостеприимства до сих пор ведут бизнес по устаревшим схемам.
«Наша задача — предложить инструменты, которые позволяют бизнесу экономить ресурсы, минимизировать человеческий фактор и одновременно повышать качество сервиса»,— заявил Тимофей Абраменко.
Программа форума охватила трансформацию сервиса, автоматизацию процессов и эффективное управление с акцентом на региональную специфику, успешные кейсы и современные маркетинговые инструменты. В начале мероприятия спикеры обсудили возможности государственной и региональной поддержки предпринимателей, а также инструменты, которые сокращают издержки и повышают доходность.
«Для компании в любой отрасли в регионе пригласить на работу хорошего ИТ-директора, который стоит от 500 тыс. руб., практически невозможно. Поэтому культура пока такова, что лучше начинать с аутсорса и правильных решений, а когда наращивается своя дорогостоящая команда, переходить к собственному ИТ-департаменту. Мы это уже проходили с бухгалтерией и юридическими услугами: сейчас редко где есть свои внутренние бухгалтерии, если это не крупные сети. Построение правильного ИТ-ландшафта можно заказывать интеграторам и внешним командам — это экономически и организационно разумно»,— комментирует руководитель Ассоциации цифрового развития Краснодарского края Сергей Грабский.
Как отмечает и. о. руководителя департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный, в потребительской сфере Кубани сегодня более 315 тыс. субъектов, из них 1400 — гостиницы и рестораны. Каждый пятый житель региона так или иначе взаимодействует с этой индустрией. По его мнению, важно, чтобы предприниматели получали не только финансовую поддержку, но и сопровождение проектов: от рибейтов и льготных кредитов до помощи в продвижении региона и подключении к инфраструктуре. Все это позволяет развивать бизнес и привлекать новые кадры и контрагентов.
Эксперты отрасли также поделились опытом внедрения технологий, обсудили базовые и продвинутые решения для гостиниц, ресторанов и доставки, а также подчеркнули важность построения коммуникаций с гостями, чтобы клиент чувствовал себя не просто посетителем, а полноценным гостем.
Алексей Коротких рассказал о роли цифровых технологий в развитии энотуризма
Фото: ПАО «Ростелеком»
Тему цифровизации в энотуризме затронул директор департамента продаж и обслуживания малого и среднего бизнеса «Ростелекома» на Юге Алексей Коротких. Cпикер рассказал, что современный энотуризм — это не просто дегустации, а целая культура, передающая атмосферу региона. По его словам, цифровые инструменты помогают туристам находить винодельни, прокладывать маршруты и узнавать о локальных событиях, а хозяйствам — налаживать персональное общение с гостями. «Когда технологии соединяют вкус и впечатления, выигрывает весь регион»,— заключил он.
«Любой продукт начинается с эмоции "вау", а потом уже подключаются технологии — и никак не наоборот. Нельзя сначала построить отель, а потом думать, как его продавать. Например, у "Винного города" два главных посыла: поддержка российской винодельческой отрасли и изменение культуры потребления вина»,— рассказал руководитель проекта «Винный город "Белый мыс"» в Геленджике Дмитрий Левицкий.
По мнению предпринимателя, технологии в индустрии гостеприимства не могут быть самоцелью: цифровизация должна усиливать чувства, а не быть заменой смысла. Он уверен, что гость возвращается не из-за интерфейса, а благодаря положительным эмоциям. Предприниматель подчеркнул, что именно эмоция формирует ядро бренда и превращает бизнес в культуру. «Сегодня рынок перенасыщен одинаковыми предложениями, и единственное, что по-настоящему выделяет проект,— это его характер. В этом и заключается эмоциональное ДНК: понять, что ты транслируешь миру и почему человек должен выбрать именно тебя. Все остальное — лишь надстройка»,— подчеркнул Дмитрий Левицкий.
Предприниматель Дмитрий Левицкий рассказал о концепции «эмоционального ДНК» бренда, подчеркнув, как важно строить коммуникацию через эмоции и впечатления
Фото: ПАО «Ростелеком»
Как считает владелица сети Zanoza и баров здорового питания Selderey Эленика Корелова, любой ресторан должен начинаться не с меню, а с ответа на вопрос, для кого он: «Если ты чувствуешь, ради чего и ради кого твое дело создано, то проект будет устойчивым. Мы видим это и в Краснодаре, и в других городах: когда ты точно знаешь своего гостя, успех неизбежен. Но и здесь важно помнить: нужно изучать не только клиента, но и партнера, франчайзи, ведь их мотивация и мышление могут быть совершенно иными»,— отметила спикер.
Эксперт Ассоциации отельеров «АМОС» Антон Бодокия подчеркнул, что цифровизация сегодня затрагивает не только процессы бронирования, но и саму философию сервиса. По его словам, технологии становятся неотъемлемой частью взаимодействия с гостем — от роботов, принимающих звонки, до систем «умного» отопления.
«Мы занимаемся разработкой собственных роботов, которые будут помогать гостям: один отвечает на вопросы о графике работы, парковке или температуре воды в бассейне, а другой бронирует медицинские услуги. Это разгружает операторов и ускоряет обслуживание. А в одном из корпусов мы уже внедрили систему управления отоплением через планшет: можно заранее прогреть номер перед приездом или, наоборот, снизить температуру, чтобы экономить энергию. Все это — про эффективность. Но в основе цифровизации всегда остаются интересы гостя»,— подчеркнул эксперт.
На форуме участники внимательно слушали спикеров и фиксировали ключевые тезисы
Фото: ПАО «Ростелеком»
В рамках цифровой трансформации гостиничного бизнеса «Ростелеком» предлагает комплекс решений под названием «Цифровой отель». Этот сервис объединяет современные цифровые инструменты, которые позволяют автоматизировать ключевые процессы внутри отеля, повышая его эффективность и уровень комфорта для гостей. Среди возможностей — управление бронированиями, контроль инвентаря, автоматизация обслуживания номеров и безопасность, что помогает снизить нагрузку на персонал и повысить качество обслуживания.
«Цифровой отель» включает системы для проверки наличия свободных номеров, подтверждения бронирований и выставления счетов, а также решения для учета инвентаря — например белья, полотенец и других предметов. Внедряются системы для управления персоналом, финансами и гостевым обслуживанием, что позволяет более эффективно реагировать на потребности гостей и оптимизировать внутренние процессы.
Алексей Коротких, директор департамента продаж и обслуживания малого и среднего бизнеса «Ростелекома» на Юге, подчеркивает значимость таких решений: «Технологии являются критически важными для устойчивого развития бизнеса в условиях рыночной нестабильности. Использование облачных платформ, CRM-систем и автоматизации помогает сокращать расходы, повышать качество обслуживания и привлекать новых клиентов. Внедрение "Цифрового отеля" — это шаг к цифровой модернизации, который помогает бизнесу быть более гибким и ответственно подходить к гостевому опыту. Такой подход становится особенно актуальным в условиях роста конкуренции и необходимости быстро адаптироваться к меняющимся ожиданиям клиентов».
CEO компании Calltouch Артур Саркисян уверен, что капитал любого бизнеса — это контактная база. Нужно качественно собирать данные и иметь инструменты, которые анализируют, в каком номере остановился человек, чтобы вовремя запускать коммуникацию. Даже простые механизмы автоматизации способны повысить качество сервиса и удержать клиента, а с цифровизацией этот процесс становится более точным, персонализированным и непрерывным. Технологии позволяют превратить одноразового гостя в постоянного, ведь теперь бизнес способен говорить с ним на языке его привычек и ожиданий.
«Система должна работать на то, чтобы клиент чувствовал себя лучше и безопаснее, а любая цифровизация — помогать создавать комфорт и желание вернуться. ИТ-решения в сфере гостеприимства должны сочетать автоматизацию и человеческий фактор: от уведомлений о статусе заказа до индивидуальных рекомендаций, которые учитывают привычки и предпочтения клиента»,— комментирует заместитель главного врача санатория «Ревиталь Парк» и кандидат медицинских наук Сергей Бернштейн.
По мнению руководителя направления доставки в «Рестомании» Андрея Буланова, клиент должен почувствовать, что его заказ ценят, а не просто думать, «довезут ли мне товар»: «Мы постоянно анализируем каждый этап доставки, внедряем новые технологии отслеживания и обучаем персонал, чтобы создать ощущение заботы и внимания к деталям».
Вадим Прасов: «Для отрасли такие решения — не просто шаг навстречу технологиям, а переход на совершенно новый уровень сервиса и доверия»
Фото: ПАО «Ростелеком»
«Сегодня гость может поселиться не только по паспорту, но и по водительскому удостоверению, военному билету или через "Госуслуги". Это снижает нагрузку на персонал и упрощает процесс регистрации. Для отрасли такие решения — не просто шаг навстречу технологиям, а переход на совершенно новый уровень сервиса и доверия»,— резюмировал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, управляющий партнер УК «Альянс Отель Менеджмент» Вадим Прасов.
Генеральный директор компании «Эделинк» Сергей Дудин заявил, что рынок PMS-систем (Property Management System — программа для управления отелями) обновляется примерно каждые пять лет: появляется волна стартапов, но лишь немногие выдерживают конкуренцию и остаются в отрасли. По его словам, вход на этот рынок требует глубокого понимания потребностей отельеров и соответствия высоким стандартам. Спикер подчеркнул, что рынок автоматизации HoReCa останется стабильным: «Отрасль не исчезнет. Появятся новые операционные системы и инструменты, а крупные интеграторы получат фору, чтобы писать продукты для туризма и гостиничного бизнеса».
Приглашенные эксперты делились опытом и разбирали основные инструменты эффективной коммуникации
Фото: ПАО «Ростелеком»
Форум «Техносмена-2025» продемонстрировал, что цифровизация индустрии гостеприимства — не веяние времени, а жизненная необходимость для сохранения конкурентоспособности региона. Участники отметили, что цифровизация в гостеприимстве уже перестала быть трендом и становится базовой необходимостью. Ключевые направления развития — автоматизация сервисных процессов, внедрение систем CRM и ERP, использование данных о клиентах и интеграция технологий ИИ для персонализации услуг.
Особое внимание эксперты уделили Кавказу как территории будущего роста туризма. Регион отличается высокой динамикой, природной привлекательностью и мультикультурным потенциалом, но требует гибких цифровых решений — от бронирования до логистики. Технологии позволяют объединить туристические маршруты республик, снизить административные барьеры и повысить прозрачность бизнеса. Внедрение IT-инструментов уже улучшает операционную деятельность гостиниц и ресторанов, расширяет клиентский опыт и делает Кавказ заметным центром цифрового гостеприимства России.
ПАО «Ростелеком» ОГРН 102770019 8767
Реклама. 16+