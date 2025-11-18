Гордума Ижевска рассмотрит вопрос о введении турналога

В Ижевске планируется ввести турналог, который будут взимать гостиницы и санатории со своих постояльцев. Проект соответствующего решения гордумы был рассмотрен на заседании комиссии местного парламента по бюджету и финансам вчера, 17 ноября.

«Депутаты отметили, что при введении такого налога нужно также определить категории граждан, которые будут от него освобождены»,— сообщает пресс-служба горадминистрации. Ввести турналог планируется с 2026 года.

Его предполагаемый размер не озвучивался. Согласно Налоговому кодексу РФ, предельная ставка сбора на 2026 год установлена в размере 2% от стоимости проживания гостя, но не менее 100 руб. за сутки. Вопрос о введение турналога рассмотрят на сессии гордумы в четверг, 20 ноября.

В январе минтуризма региона называло введение турналога «преждевременным и нецелесообразным» решением. Как «Ъ-Удмуртия» отмечали в ведомстве, отказ от сбора повышал конкурентоспособность республики в борьбе за российского туриста и повышал лояльность к отдыху в Удмуртии у тех, кто только присматривался к возможности посетить регион. В 2025 году турналог ввели более 750 муниципалитетов в 63 регионах страны.

