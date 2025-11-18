Петровскому району по требованию надзора вернули здание детсада и землю под ним

В Саратовской области суд по требованию прокуратуры постановил вернуть муниципалитету здание детского сада и земельный участок под ним. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что в позапрошлом году администрация Петровского района с торгов реализовала здание и землю, на которой оно находится. Ранее там работал детский сад № 12 «Рябинка». При формировании предмета договора и цены были допущены нарушения законодательства, размер участка был несоразмерен площади здания на нем.

В связи с этим прокуратура попросила суд признать недействительными два договора купли-продажи и обязать покупателя вернуть недвижимость в муниципальную собственность. Требования удовлетворены, надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов