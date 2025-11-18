Минздрав РФ: здравоохранение Удмуртии находится на достаточно высоком уровне

Эксперты Минздрава РФ назвали показатель обеспеченности кадрами отрасли здравоохранения Удмуртии «неплохим», уровень организации и оказания медпомощи в целом — «достаточно высоким». К таким выводам специалисты федерального ведомства пришли после трехмесячной оценки направления в регионе, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

«Здравоохранение республики находится на достаточно высоком уровне <...> Удмуртии повезло: у республики небольшая компактная территория с очень хорошей сетью автомобильных дорог, соответственно, с очень хорошей доступностью медицинской помощи, чем может похвастаться далеко не каждый регион страны. Обеспеченность кадрами в целом — и врачами, и средним медперсоналом — неплохая. Огромный плюс для республики — наличие собственного медицинского вуза»,— подчеркнула директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава РФ Ольга Кобякова.

В числе рекомендаций экспертов — разработка проектов для повышения доступности записи на прием к врачам, улучшение работы онкологической службы и централизация лабораторной и бактериологической служб.

Министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин сообщил о планах создать «сквозной бережливый поток» льготного лекарственного обеспечения и разработать порядок маршрутизации пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями.

«Мы знаем наши “болевые точки” — это нехватка специалистов, дисбаланс в оказании помощи между городом и селом, износ инфраструктуры»,— добавил господин Багин. Рекомендации ЦНИИОИЗ будут учтены при разработки стратегии развития системы здравоохранения Удмуртии до 2030 года.

Анастасия Лопатина