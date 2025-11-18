У дочери экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова изымают землю

В Центральном районном суде Челябинска рассматривается дело об изъятии земельных участков у Валерии Чигинцевой, дочери бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова. Информацию подтвердили в пресс-службе суда.

Иск от судебного пристава главного межрегионального управления ФССП России зарегистрировали в суде 17 сентября. Первое заседание должно было состояться 17 ноября, но его перенесли на 16 декабря, так как суд истребовал доказательства. Третьим лицом по делу является супруг Валерии Чигинцевой Максим Чигинцев.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в январе этого года Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о взыскании с бывших собственников «Макфы» более 19,7 млрд руб. дивидендов и 100% доли ООО «Мишкинский продукт» в пользу государства. Ответчиками выступали экс-губернатор Челябинской области Максим Юревич и его семья, Вадим Белоусов и его семья, включая Валерию и Максима Чигинцевых.

Виталина Ярховска