Дочерние предприятия АО «БЭСК» получили паспорта готовности к отопительному сезону

ООО «Башкирэнерго» и ООО «БСК» (дочерние предприятия АО «БЭСК») успешно завершили подготовку к отопительному сезону 2025-2026 годов и на основании приказа Минэнерго России от 7 ноября 2025 г. получили соответствующие паспорта готовности. В ходе подготовки были выполнены плановые ремонтные работы, проверена укомплектованность персонала, обеспечено наличие аварийного запаса оборудования и готовность к работе схем плавки гололеда на воздушных линиях электропередачи, а также многое другое.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Полученные паспорта готовности подтверждают соответствие ООО «Башкирэнерго» и ООО «БСК» всем необходимым требованиям и стандартам для надежной работы энергосистемы республики в течение всего отопительного сезона.

ООО «Башкирэнерго»