ФосАгро активно реализует проекты по импортозамещению

И получает за это высокую оценку экспертного сообщества.

Собственные технологии

В Балаковском филиале АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») завершается очередной пятилетний инвестиционный цикл. На предприятии, выпускающем минеральные удобрения и ориентированном на поставки продукции аграриям юга России, были построены новые установки для выпуска серной кислоты, модернизированы производства кислоты фосфорной. Эти масштабные проекты были реализованы с использованием самых передовых отечественных технологий, агрегатов и автоматических систем управления технологическими процессами (АСУТП). В составе ФосАгро – единственный в стране профильный институт отрасли минеральных удобрений АО «НИУИФ имени профессора Я.В. Самойлова». Его специалисты – авторы всех реализованных проектов и технологий, которые можно назвать уникальными.

Например, в Балакове уже запущена в эксплуатацию установка конверсии фосфогипса – продукта, получаемого при производстве фосфорной кислоты. По замыслу учёных, с помощью химической реакции из него можно извлечь остатки серы, получить жидкий раствор сульфата аммония и направлять его на производство минеральных удобрений для экономии серной кислоты. Эта технология нигде больше не применяется. И она уже доказала свою эффективность.

- Установка работает успешно, - рассказал начальник Производства экстракционной фосфорной кислоты БФ АО «Апатит» Вячеслав Шаньгин. – Запущен ленточный вакуумный фильтр, из пульпы откачивается раствор и поступает на 5-ю и 6-ю системы Цеха фосфорных удобрений в объёме от 15 до 30 м3 в час. При этом выходим на технологические параметры получаемого жидкого сульфата аммония. Первые пробы показывают, что нам удаётся достичь и удержать регламентные показатели в районе 18,5% сульфата аммония в растворе. Это соответствует требованиям. Мы продолжаем накапливать статистику, анализируем данные, определяем узкие места. Каждый этап, работу оборудования фиксируем на фото, готовим отчёты. Потому что технология уникальная, отсюда и повышенный контроль.

Не просто слова

На днях проекты ФосАгро по импортозамещению получили высокую оценку экспертов – участников международной выставки химической промышленности и науки «Химия – 2025». Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов во время обхода выставочной экспозиции посетил стенд компании. Гендиректор ФосАгро Александр Гильгенберг акцентировал внимание министра на проектах в области импортозамещения. Один из них – высокотехнологичное производство фосфатов калия и натрия которые используются в пищевой промышленности. Это так называемые пищевые фосфаты.

- К сожалению, ни в Советском союзе, ни в Российской Федерации ранее это производство в промышленном масштабе, покрывающее потребности внутреннего рынка, никогда не существовало. Пищевые фосфаты импортировались из-за рубежа. На сегодняшний день разработку технологии по производству пищевых фосфатов и очищенной фосфорной кислоты осуществил базовый институт отрасли минеральных удобрений АО «НИУИФ имени профессора Я.В. Самойлова». В настоящее время проект вступил в активную фазу реализации на мощностях Волховского производственного комплекса компании. Лабораторные образцы продукции уже успешно протестированы, заключены первые соглашения о намерениях с будущими потребителями – предприятиями пищевой промышленности. Серийное производство продукции будет запущено в 4 квартале 2028 года. Планируемый годовой объем производства пищевых фосфатов составит 11,6 тысяч тонн в год, — сказал Александр Гильгенберг.

Он подчеркнул, что реализация этой технологии в рамках национального проекта «Новые материалы и химия» по производственной цепочке «Фосфор и переделы» и включённой в Перечень приоритетных проектов по производству малотоннажной и среднетоннажной химической продукции, является логичным продолжением последовательной инвестиционной политики компании и представляет собой конкретный вклад в выполнение задач по импортозамещению, Экспертное сообщество отметило также значительную роль ФосАгро в цифровизации химической отрасли.

- Для нас большая честь признание со стороны Российского союза химиков (РСХ) лидерства ФосАгро в сфере цифровизации и импортозамещения цифровых технологий в химической отрасли. Наши наработки по внедрению российской компонентной и программной базы могут быть масштабированы и на другие отрасли промышленности, обеспечивая технологический суверенитет и безопасность ключевых элементов экономики страны от внешних влияний, – подчеркнул генеральный директор ФосАгро Александр Гильгенберг.

Руководитель ПАО «ФосАгро» удостоился и персональной награды Российского союза химиков – благодарности «за вклад в развитие медиасферы, активную информационную работу в 2025 году и популяризацию карьеры в химической промышленности».

