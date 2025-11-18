СвЖД подготовила вокзалы и поезда к зиме

Свердловская железная дорога (СвЖД) завершила подготовку подвижного состава и объектов пассажирского комплекса к зимнему сезону, сообщили в пресс-службе компании. К зиме готовы более 300 вокзалов, павильонов и пассажирских зданий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

На станциях проверены котельные, теплотрассы, линии электропередач и системы связи. Инженерные системы вокзалов, такие как отопление, водоснабжение, освещение и вентиляция, также прошли проверки, также завершена регулировка входных дверей и оконных блоков. Создан запас песка, реагентов и снегоуборочного инвентаря.

В депо проведены сезонная диагностика и ремонт электропоездов и пассажирских вагонов. Проверено электрическое и тормозное оборудование: специалисты утеплили трубопроводы пневмосистем и установили заглушки на вентиляционные отверстия тяговых электродвигателей. На токоприемники для предотвращения образования наледи нанесли антиобледенительный состав. В вагонах проведена ревизия отопительных систем, переведены на зимний режим работы кондиционеры и вентиляционные установки. Кроме того, специалисты частично заменили поврежденные стеклопакеты и уплотнители для окон и дверей, а в салонах провели генеральную уборку.

Всего на СвЖД к зиме подготовили 120 электричек («Финисты», «Ласточки», электропоезда ЭП2ДМ, ЭД4, ЭТ2, рельсовые автобусы), 50 пригородных вагонов и более 1,3 тыс. вагонов поездов дальнего следования.

Ирина Пичурина