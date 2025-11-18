Ростовчанам и юрлицам грозят штрафы за свалки древесного и строительного мусора

В каждом районе Ростова-на-Дону есть проблемные контейнерные площадки, рядом с которыми накапливаются древесно-кустарниковые и строительные отходы, которые приносят не только жители, но и сбрасывают «серые возчики». В итоге, образуются свалочные очаги. Об этом директор по развитию ООО «ЭкоЦентр» Элла Кузьмина заявила в рамках «Экологической конференции», которую проводит сегодня «Ъ-Ростов».

По словам госпожи Кузьминой, перечисленные виды мусора запрещено выносить на контейнерную площадку. «С 1 сентября в стране действуют Правила обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные Постановлением Правительства РФ №293 от 07.03.2025 г. В документе прописаны, какие виды отходы запрещено складировать на площадке», — напомнила эксперт.

Она пояснила, что древесно-кустарниковые отходы, горящие и раскаленные, медицинские отходы (за исключением класса А), аккумуляторы и батарейки, строительный мусор не относятся к коммунальным и требуют отдельного подхода к переработке.

За сброс отходов не ТКО на контейнерные площадки предусмотрены штрафы: для граждан до 3 тыс. руб., для юрлиц — до 250 тыс. руб.

При этом, в южной столице есть инфраструктура, позволяющая не нарушать законодательство. Так, в городской черте организован пункт приема отходов не ТКО, который работает без выходных. Строительные и древесные отходы сюда могут привезти юридические и физические лица. На территории пункта установлено промышленные шредеры для измельчения крупногабаритных отходов, древесины и строительных отходов. Дополнительные договоры на вывоз и утилизацию таких отходов с региональным оператором смогут заключать управляющие компании.

«В регионе есть положительный опыт УК по дроблению таких отходов в щепу и использования этого материала для благоустройства — пересыпке клумб, зеленых прогулочных зон. Кстати, для почвы это — ценный ресурс: щепа образует защитный слой, растения получают больше питательных веществ и влаги. Кроме того, измельченную древесину можно направлять и в приюты для животных», — резюмировала Элла Кузьмина.

Ефим Мартов