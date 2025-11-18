В аэропорту Минвод таможенники пресекли попытку контрабанды 35 тысяч долларов

В аэропорту Минеральных Вод таможенники задержали 46-летнюю россиянку, пытавшуюся незаконно вывезти за границу валюту на сумму около 35 тыс. долларов США, что эквивалентно более 1,967 млн руб., сообщает пресс-служба минераловодской таможни.

Женщина заявила, что при ней находится лишь 9,4 тыс. долларов, что не требует декларации при пересечении границы, однако при досмотре её личных вещей были обнаружены незадекларированные купюры на сумму 25,5 тыс. долларов. Таким образом, общая сумма перевозимой валюты существенно превысила допустимый предел. Нарушительница объяснила свою попытку незнанием правил вывоза валюты за пределы России.

Инцидент произошел на зеленом коридоре международного аэропорта, где пассажирам разрешается перемещать валюту до 10 тыс. долларов без обязательного декларирования. Однако при превышении этого лимита требуется письменная декларация. По факту контрабанды таможня возбудила уголовное дело. Санкции предусматривают штраф до десятикратной суммы незадекларированных наличных или лишение свободы на срок до двух лет.

Данный случай укладывается в общую тенденцию первого полугодия 2025 года, когда Федеральная таможенная служба зарегистрировала свыше 6 тыс. фактов незаконного перемещения валюты на сумму 1,2 млрд руб., при этом наиболее часто валюту пытаются вывезти в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Китай и Узбекистан. Санкции по статье 200.1 УК РФ в таких случаях становится серьезным предупреждением для граждан, чтобы соблюдать установленные правила перемещения наличности через границу.

Станислав Маслаков