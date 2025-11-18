Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает, кому приписывают изобретение застежки.

Мужчины всегда стремились быть рыцарями — так считал писатель Теофиль Готье, полагавший, что запонки происходят от заклепок, крепивших рыцарские наручи. Впрочем, многие историки моды с ним не согласны. Они приписывают изобретение запонок Людовику XIV. Устав бороться с неудобными шелковыми лентами, украшавшими пышные рукава придворных костюмов, он стал скреплять их парой крупных драгоценных камней на цепочке — просто и изысканно.

Для простых смертных новый аксессуар оказался дороговат, но престижность для придворных модников была только плюсом. Лишь в XIX веке с изобретением штамповки запонки стали доступными. Правда, устроило это не всех, и с тех пор поклонники элитарности активно поддерживают кредитками производителей дорогих мужских аксессуаров. Самые дорогие на сегодня запонки украшены желтыми бриллиантами и стоят $4 млн. Мужчины всегда хотели быть рыцарями. Ну, пижонами тоже неплохо.

Павел Шинский