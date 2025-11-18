Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает, как участники эксперимента оценили воздействие треков разных жанров на занятия спортом.

Японские ученые выяснили, как повысить мотивацию во время занятий спортом и уходить из зала свежими и окрыленными. Правда, действует это только на женщин. Во время эксперимента в течение 10 минут на беговой дорожке участники слушали разную по свойствам музыку. Ритмичные и драйвовые треки с ярким грувом заставляли испытуемых бежать быстрее и чувствовать себя счастливее. Грув — это то самое ощущение ритмичного потока, которое заставляет вас непроизвольно притопывать ногой или покачивать головой.

Особая пульсация возникает из-за едва уловимых отклонений от строгого ритмического рисунка. Именно это качество — способность вызывать непреодолимое желание двигаться — и заинтересовало ученых в контексте физических упражнений. Треки с бодрым грувом заставляли женщин чувствовать себя бодрее, а их скорость бега заметно выросла. Мужчины, хоть и оценили такую музыку по достоинству, не сообщили о заметной разнице в настроении. Ученые отметили, что женщины в целом более восприимчивы к музыкальным стимулам, отсюда и такой эффект.

Исследователи заключили, что результаты могли бы взять на вооружение владельцы фитнес-клубов. Составляя плейлист для тренировок, нужно делать ставку не просто на быстрые, а на ритмично захватывающие треки. В эксперименте их было 138 — поп, рок, хип-хоп и других жанров. Впрочем, это все во многом субъективное ощущение, а лучший саундтрек для бега тот, что заставляет двигаться именно вас.

