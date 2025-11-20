ЦЕХ * и Сбер назвали победителя опен-колла для мультимедийных художников

Автор из Краснодара Vatamanrita (Маргарита Ватаман) с работой «Степь волнуется — 1 (раз)» стала победителем заключительной волны опен-колла для мультимедийных художников. Общей темой с которой на протяжении почти полугода работали авторы, были ландшафты. Организаторами опен-колла стали нижегородское выставочное пространство ЦЕХ *(создано компанией dreamlaser) и Сбер.

Увидеть работу художницы можно будет на медиаэкранах Нижнего Новгорода и в пространстве ЦЕХ * с момента запуска следующей выставки.

Организаторы опен-колла рассказали, что Vatamanrita начинала свою творческую деятельность с классической живописи и фотографии, постепенно перешла от статичных изображений к видео, экспериментам с нейросетями и цифровыми технологиями. В ее работе цифровая степь становится полем для игры с внутренним миром. Она волнуется не только от ветра, но и от того, кто и как на нее смотрит. По мнению художницу ответ на вопрос о том, что заставляет степь волноваться, должен дать сам зритель.

Свои работы на конкурс прислали более 100 мультимедийных художников. В целом проект направлен на развитие современного медиаискусства и поддержку молодых авторов, которые получают возможность показать свои работы широкой аудитории. Также ЦЕХ * и Сбер запустили образовательную программу, в которую входит серия лекций и бесплатных образовательных мастер-классов для тех, кто интересуется мультимедиа искусством и цифровыми технологиями.

«Мы стремились найти работы, в которых заданное направление отражалось через художественное переосмысление среды, восприятия и формы. В финальный список вошли три проекта. На наш взгляд, их авторы предложили максимально самобытные подходы к работе с образом»,— рассказала куратор выставочных проектов компании dreamlaser и пространства ЦЕХ * Анна Гагарина.

По словам управляющего нижегородским отделением Сбера Натальи Деминой, опен-колл в партнерстве с ЦЕХ * стал платформой для развития креативной индустрии. Он помогает формировать среду для роста молодых талантов. Проект открывает новые имена в медиаискусстве и интегрирует цифровое творчество в городское пространство, делая его доступным для широкой аудитории.

«Особую ценность представляет образовательная программа. Она готовит новое поколение художников и специалистов. Такие инициативы укрепляют культурный потенциал, объединяя усилия бизнеса, искусства и общества для достижения общей цели»,— отметила госпожа Демина.

4 декабря состоится заключительная в этом году лекция, которую проведет Дарья Смирнова — концепт-дизайнер и креативный директор инсталляций в компании dreamlaser. Лекция будет посвящена концептуальному методу в создании мультимедиа-арта. Дарья расскажет о триггерах, рождающих идеи, о ДНК проектов, выборе подходящих медиа и симбиозе среды и зрителя.

ИП Артемьева