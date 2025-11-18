В Саратовской области начальница цеха пойдет под суд за гибель рабочего

В Саратовской области суд рассмотрит в отношении начальницы цеха одного из предприятий уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, фигурантка нарушила требования охраны труда и не проконтролировала выполнение работ на территории механического цеха завода в городе Балаково. Так, она позволила токарю заняться несвойственными ему пусконаладочными работами на токарно-винторезном станке после проведения капремонта оборудования.

10 марта 2022 года работник выполнял указанные работы, получил травмы и скончался. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов