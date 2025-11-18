Мишустин: доля ШОС в глобальном ВВП может вырасти до 35%

Премьер-министр России Михаил Мишустин поделился прогнозами об увеличении доли участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в глобальном ВВП по итогам 2025 года. Он заявил об этом в рамках заседания Совета глав правительств ШОС.

«Согласно прогнозам, она (доля участников ШОС в глобальном ВВП) вырастет еще больше – до 35%», – сообщил господин Мишустин. Он также отметил, что доля участников организации в глобальном ВВП на данный момент достигла трети.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – международная организация, основанная в 2001 году. Основными целями организации выступают содействие в развитии стартапов, межрегиональное сотрудничество и поддержка предпринимательства.

В ШОС входят 10 государств-участников: Индия, Иран, Россия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Узбекистан, Таджикистан и Белоруссия.