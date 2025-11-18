Красноярскому хирургу предъявили обвинение после неудачных пластических операций

Обвинение в оказании небезопасных услуг (ч. 2 ст. 238 УК РФ) предъявили пластическому хирургу в Красноярске. Об этом рассказали в региональном управлении СКР, добавив, что расследование дела находится в завершающей стадии.

По данным следствия, в сентябре 2022 года 63-летняя жительница Красноярска обратилась в частную клинику пластической хирургии. За операцию в области глаз и шеи она выложила круглую сумму. Однако результат пациентку не устроил. Согласно достигнутой договоренности, в мае 2023 года та же женщина-хирург провела красноярке уже бесплатную операцию, повредив ей лицевой нерв.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Расследование установило, что в сентябре 2022 года и мае 2023 года врач нарушила хирургическую технику операции. А повторное хирургическое вмешательство было выполнено ранее рекомендованных сроков, в связи с чем увеличился риск осложнений. Кроме того, следователи выяснили, что у клиники отсутствовала лицензия на проведение операций в условиях стационара.

Илья Николаев