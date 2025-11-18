В Екатеринбурге суд на 30 дней закрыл цех по фасовке сливочного масла

В Екатеринбурге приостановили работу цеха по фасовке сливочного масла и спредов из-за многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических норм и технических регламентов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Свердловской области. Всего на объекте работают три предприятия — ИП Полетаев В.П., ООО «Уральское масло», ООО ПК «Чистые продукты».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ходе проверки цеха специалисты выявили превышение содержания активного хлора в дезинфицирующих средствах. Лабораторные анализы показали, что используемая вода и смывы с объектов окружающей среды не соответствуют микробиологическим требованиям.

Деятельность предприятий прекратили. Материалы дела были переданы в Чкаловский районный суд для рассмотрения, который принял решение о приостановке работы цеха на 30 суток.

Полина Бабинцева