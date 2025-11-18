«Из "Алисы в Зазеркалье" берется мотив морских раковин, шагающих на ножках»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как художники создают ювелирные проекты и почему они могут оказаться неудачными.

Сегодня — о ювелирном проекте Павла Пепперштейна. Художник представил лимитированную серию из 30 серебряных устриц на ножках. Эта работа основана на иллюстрациях, которые он сделал год назад к книге Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» и стихотворению «Морж и Плотник» — оттуда и берется мотив морских раковин, шагающих на маленьких ножках. При всем уважении к источнику и Пепперштейну как художнику результат получился катастрофический: украшения выполнены топорно, грубо, неаккуратно и совершенно не ювелирно.

Тут все объяснимо: в жанре art jewelry нельзя останавливаться посередине. Есть два пути: или художник делает работу полностью сам, тогда кустарность становится частью его высказывания; или он работает с ювелиром, который переводит идею в материал. Так делали Сальвадор Дали с мастерской Alemany & Ertman, Пабло Пикассо, Александр Колдер и многие другие с Франсуа Гюго. Только так рождается вещь, которая остается и в истории искусства, и в истории ювелирного мастерства. А здесь — ни того, ни другого. В результате устрицы на ножках стали примером того, как прекрасная идея пошла не в ту сторону.

Анна Минакова