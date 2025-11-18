Думскроллингу придумали антидот

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, какие есть способы ухода от потребления негативной информации.

В медиа все чаще встречается понятие bloomscrolling, который в противовес разрушительным бездумным действиям в интернете бережет психику пользователя. Потребность в новом подходе к использованию соцсетей давно назрела. Scientific Reports в прошлом году опубликовало исследование о взаимосвязи негативно окрашенной информации и степени распространения ее в соцсетях. Авторы проанализировали сотни тысяч новостных статей и более 500 млн пользовательских постов в крупных соцсетях. Выяснилось, что сообщениями в негативной тональности, а не нейтральной, в соцсетях делятся вдвое чаще, что способствует распространению именно такой информации и образованию дисбаланса.

Всего несколько бездумных свайпов, и вот вы уже окутаны негативом. И тут возникает bloomscrolling — это сознательный акт настройки личного цифрового пространства, где важно намеренно потреблять вдохновляющий и успокаивающий контент. В результате должно возникнуть чувство наличия разных новых возможностей, а не сокращения их. Это не только просмотр цветов и природы в целом. Речь о выборе страниц, которые рассказывают о доброте людей и прогрессе. Погоня за быстрым дофамином в потоке плохих новостей заставляет мозг быть постоянно начеку, в напряжении, в ожидании угрозы. Именно эту закономерность и нужно устранить.

Альтернативный способ — полный уход от экранов — тоже вариант. Некоторые осознанные потребители информации начинают носить с собой специальную сумку для офлайн-занятий. В тоуте может быть вязание, кроссворды, альбом для рисования и прочие мелочи, лишь бы не застревать в телефоне. Но такой сценарий не очень устойчивый, ведь потребность пользоваться телефоном может быть профессиональной, да и социальная жизнь часто связана с онлайн-средой. Отключиться от проблем мира и выбрать невежество тоже не лучший вариант. Но важно построить баланс и замечать хорошее. Кстати, на этой идее уже начинают строиться новые онлайн-бизнесы на базе технологий с искусственным интеллектом.

Яна Лубнина