«Всю вину возложили на британских фанатов»

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, к каким последствиям привело столкновение поклонников «Ливерпуля» и «Ювентуса» в 1985 году.

Драки фанатов в конце прошлого века были делом обычным, но однажды подобная схватка изменила очень многое, по крайней мере, в английском футболе. В 1985 году в финале Кубка европейских чемпионов сошлись «Ливерпуль» и туринский «Ювентус». Руководители UEFA выбрали для этого противостояния стадион «Эйзель» в Брюсселе. Зачем было отправлять 60 тыс. человек в старое, требующее ремонта сооружение, никто из чиновников объяснить не мог. Но все попытки клубов перенести игру на другую арену не увенчались успехом.

Кроме того, рулевые европейского футбола не учли, что в Бельгии проживала многочисленная итальянская диаспора. И, конечно же, рядом с фанатами «Ливерпуля» вместо нейтральных болельщиков оказались разгоряченные люди с черно-белыми флагами. К тому же пропускная система была очень плохой, и на арену задолго до стартового свистка стало набиваться больше людей, чем было продано билетов. В какой-то момент фанаты «Ливерпуля» просто смяли полицейский кордон и атаковали соседний сектор. Вспыхнула массовая драка, в разгар которой часть трибуны рухнула. Люди бросились к выходу, возникла давка. В итоге пострадало 600 человек, 39 погибли. Самому юному из них было всего 11 лет. Несмотря на это, представители UEFA не отменили матч, а лишь сдвинули начало на час. Более того, во время игры арбитр назначил странный пенальти в ворота «Ливерпуля», который забил Мишель Платини, и «Ювентус» выиграл Кубок. Так что стычки фанатов продолжались и после финального свистка.

В UEFA на свои просчеты внимания не обратили, всю вину тогда возложили на британских фанатов, и вердикт был жестким. Все английские клубы были отстранены от еврокубков на пять лет, а «Ливерпуль» — на восемь. После этого решения в Британию перестали приезжать легионеры, но англичане за это время умудрились перезагрузиться, затем создать премьер-лигу и стать самым дорогим чемпионатом на планете. С фанатским беспределом с годами, кстати, тоже справились, хотя этот путь оказался значительно длиннее, чем дорога британских команд к большим победам в еврокубках.

