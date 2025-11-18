«Героини изображены как символические воплощения природных стихий»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие знаменитости приняли участие в проекте и почему он неустанно привлекает внимание общественности.

В Праге презентовали календарь Pirelli на 2026 год. На этот раз создавать фотосюжеты для знаменитого художественного проекта доверили норвежцу Сольве Сундсбо. Свою работу скандинав назвал «Элементы». Имелись в виду не элементы таблицы Менделеева, но что-то к тому близкое.

Главные герои, вернее, героини проекта изображены на фотографиях как символические воплощения природных стихий: земли, воздуха, огня и воды. Насколько фотохудожнику это удалось, критики уже спорят. Некоторым показалось, что Сундсбо перемудрил со спецэффектами, и иногда мизансцена затмевает самих героинь, среди которых на этот раз были 11 известных и заслуженных женщин. Наша супермодель Ирина Шейк, чешская Ева Герцигова, которая для календаря Pirelli снимается в третий раз — до этого она уже была на страницах изданий 1996-го и 1998 годов, снятых Питером Линдбергом и Брюсом Вебером соответственно. А еще британская певица и автор песен FKA twigs, американская покорительница Уимблдона Винус Уильямс. Словом, что ни имя, то легенда.

Но дело в том, что, какими бы ни были художественные достоинства очередного (нынешний календарь уже 52-й по счету), он все равно станет грандиозным культурным событием, которое будут обсуждать по крайней мере до ноября следующего года, когда, надеюсь, нам покажут календарь Pirelli на 2027 год. Это тот случай, когда, как говорят в российских вузах, «уже не студент работает на зачетку, а зачетка работает на студента». Да, компания Pirelli неустанно занимается и своими прямыми обязанностями. Разрабатывает новые, еще более надежные шины, следит за качеством производства. Обувает все конюшни «Формулы-1» — в Королевских автогонках пилоты гоняются исключительно на Pirelli. Но календарь, который не имеет никакого отношения к шинному производству (сюжеты, на которых были изображены колеса, можно пересчитать по пальцам), сумел стать мощнейшим маркетинговым инструментом. Повторить этот успех пытались многие. Но пока ничего сопоставимого по масштабам ни у кого не получилось.

Дмитрий Гронский