Звуки света

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о характеристиках и своих впечатлениях от использования умной колонки «Яндекса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Фото: Яндекс

«Яндекс» представил новое поколение умной колонки «Станция 3». Базовая флагманская модель ориентирована не только на любителей звука и автоматизаций умного дома, но и на ценителей интерьерных решений. Поскольку ключевая фишка устройства — эмбиент-подсветка. Мне удалось познакомиться с новинкой до начала продаж.

Посередине задней панели разработчики установили дюжину светодиодов вертикально в ряд. У каждого поддержка 16 млн цветов и собственная линза, равномерно рассеивающая свечение вверх и в стороны таким образом, чтобы создавать за устройством плавно переливающуюся интерьерную подсветку. Вариативность ее заливки, по сути, бесконечна, потому что зависит от расстояния между «Станцией 3» и поверхностью за ней, а также типа этой поверхности. Новый элемент конструкции породил массу дополнительных сценариев домашнего уюта. Меня, например, больше всех захватил режим «Свеча». Во-первых, блики искусственного огонька особенно приятны уже почти зимними вечерами. А с поддержкой звука треска пламени в этом режиме получаешь еще больше комфорта. На момент запуска разработчики предусмотрели 13 вариантов цветовых сценариев, среди которых хотел бы отметить «Светомузыку» и «Стробоскоп». Эта пара пульсирует в ритм композициям, который рассчитывают алгоритмы. Но тут есть важное ограничение — проанализировать аудиопоток они могут только в «Яндекс Музыке». При проигрывании треков со сторонних устройств по Bluetooth светомузыка не сработает.

Третья итерация среди базовых «Станций» впервые получила LED-дисплей на фронтальной части корпуса. Такой раньше был только у версий «Макс». Экран также отображает время, погоду, эквалайзер, входящие вызовы и прочие пиктограммы системы. Также впервые создатели снабдили умную колонку «Яндекса» детектором шумов. Алгоритмы распознают различные источники звука и позволяют контролировать обстановку, даже когда вы далеко. Например, «Станция 3» сможет отреагировать на хлопок в ладони, щелчок пальцами, плач ребенка, шум воды, вой сигнализации, разбитое стекло, лай собаки или мяуканье. С точки зрения звучания устройство проявляет себя здорово. Пять динамиков общей мощностью 50 ватт создают солидное звучание в любой точке квартиры. Полагаю, во многом благодаря технологии Room Correction 2.0, которая определяет эхо и автоматически корректирует звучание. Заявленная цена устройства — 26 990 руб.

Александр Леви