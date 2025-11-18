На станции метро «Белорусская» задержали пробравшихся в туннель мужчин

В московском метро полиция задержала двух мужчин, которые проникли в служебный туннель. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

После задержания нарушителей выяснилось, что они «систематически без оплаты проезда проходили на территорию Московского метрополитена».

Госпожа Волк уточнила, что за нарушение пропускного режима (ст. 20.17 КоАП РФ) и нарушение правил пользования метрополитеном (ст. 10.9 Кодекса города Москвы) суд уже назначил нарушителям наказание. Их арестовали на восемь суток.