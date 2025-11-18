Созданная ПСБ платформа А7 и Минфин России основали компанию «Росвексель» для трансграничных расчетов
Первые ценные бумаги выпустят до конца года
Платформа А7, созданная банком ПСБ, и Минфин России учредили компанию по выпуску векселей и цифровых финансовых инструментов для участников внешнеэкономической деятельности «Росвексель».
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Компания предоставит российским экспортерам и импортерам надежный инструмент расчетов, обеспеченный золотом, что гарантирует безопасность совершения платежей и сохранность средств. Вексель может использоваться для расчетов юридических лиц с иностранными контрагентами, в том числе для оплаты контрактов в любой валюте.
Кроме того, инструмент предоставит держателям возможность получения дополнительной доходности по нему. Это делает ценную бумагу привлекательной не только для юридических лиц, ведущих внешнеэкономическую деятельность, но и для частных инвесторов.
«Создание компании “Росвексель” совместно с Минфином является важной частью формирования суверенной финансовой инфраструктуры России. Это усилит возможности российских экспортеров и импортеров и поддержит дальнейшее развитие внешней торговли. ПСБ использует свои уникальные компетенции, опыт участия в масштабных государственных инициативах и глубокую интеграцию в финансовую систему страны. Мы стремимся создавать решения, которые укрепляют устойчивость экономики и расширяют условия для клиентов на международных рынках»,— сказал заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев.
«Первые ценные бумаги от “Росвекселя” будут выпущены до конца 2025 года. В планах компании также выпустить инновационные цифровые расчетные инструменты. Создание компании и выпуск первого инструмента — это пример того, как государство совместно с бизнесом создают условия для развития инфраструктуры трансграничных платежей, что будет способствовать достижению Россией технологического и финансового суверенитета»,— прокомментировал заместитель министра финансов Иван Чебесков.
