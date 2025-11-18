В Ульяновской области начали набор резервистов для защиты стратегических объектов

В Ульяновской области начался набор добровольцев-резервистов для защиты стратегически важных объектов от атак беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Кампания охватывает несколько регионов страны и направлена на создание подразделений для охраны критически важных объектов. Президент России Владимир Путин 4 ноября подписал закон, позволяющий привлекать резервистов для этих целей в мирное и военное время. Новый статус добровольцев приравнивает их к военнослужащим, обеспечивая все социальные льготы и выплаты, предусмотренные для кадрового состава вооруженных сил.

Военные сборы для резервистов могут длиться до 24 месяцев.

Андрей Сазонов