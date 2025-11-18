«Парасоциальный» признали словом 2025 года

По версии Кембриджского словаря английского языка, словом 2025 года является «парасоциальный». Слово описывает становящееся все более популярным явление, когда пользователи соцсетей и других медиа формируют близкие отношения со звездами, знаменитостями, иногда даже персонажами книг и кино или с ИИ.

Редакция поясняет, что парасоциальные отношения возникают тогда, когда человек чувствует, что у него возникли личные отношения с какой-то знаменитостью, хотя при этом они даже никогда не встречались. При этом звезда может вообще не подозревать о существовании этого человека. У последнего, однако, возникает настоящее чувство горя, когда объект его интереса умирает, даже если это всего лишь персонаж книги или сериала.

Сам термин «парасоциальный» был придуман социологами еще в 1956 году для описания отношений, которые формируют телезрители с актерами и деятелями телевидения, и до недавнего времени термин использовался только в научной сфере. Теперь же, отмечают в редакции Кембриджского словаря, он пошел в массы. Это всего лишь второй случай, когда словом года становится прилагательное. Первым этой части удостоилось слово «параноидальный» в 2016 году.

Алена Миклашевская