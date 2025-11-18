Предприниматель Лев Тарабарин готов помочь построить немецкий поселок

Гендиректор группы компаний «Реал-Инвест» Лев Тарабарин прокомментировал информацию переселенца из Германии Ойгена Михеля о том, что рядом с деревней Чуварлей в Дальнеконстантиновском районе будет построено немецкое поселение Михельдорф. На опубликованных общиной переселенцев фотографиях Лев Тарабарин был представлен как «инвестор» проекта.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам коммерсанта, он уже год занимается проектированием жилого поселка возле Чуварлейских озер, образовавшихся после выработки и рекультивации им песчаного карьера. «У меня там 100 гектаров земли, сейчас оформляю перевод участков в ИЖС из земель сельхозназначения. Надо успеть до марта следующего года, когда полномочия по переводу земли отойдут на федеральный уровень, в Минсельхоз России. У меня давно есть план построить в красивом месте новый населенный пункт на 350 домов с детским садом. Год назад мы получили согласование минграда. А часть немецких переселенцев, которые в соответствии с указом президента приехали жить в Нижегородскую область, обманули недобросовестные люди. Продали им землю в Арманихе, рядом с военной частью, где строить дома нельзя. Мы провели первые переговоры и при желании переселенцев я готов помочь им построиться в моем проекте: выделить землю, подвести сети к участкам», — рассказал Лев Тарабарин.

Он добавил, что еще до начала СВО планировал создать в Чуварлейской долине озер поселок «вроде Баден-Бадена» со стилизованным Старым городом и соответствующей застройкой. Возможно, этот проект будет реализован с участием переселенцев, которые приезжают на жительство в Нижегородскую область из стран Европы. Во многом он будет зависеть от того, проявят ли инициативу сами переселенцы и сколько человек будут готовы приехать из Европы на ПМЖ. Нижегородская область стала пилотным регионом для переезда граждан из западных стран, поддерживающих Россию. Как сообщили в правительстве области, при сопровождении агентства ОКА в регион переехали 90 иностранцев из государств ЕС, США, Канады и Австралии. Также получено более 850 заявок на переезд.

Иван Сергеев