ММК представляет на «ЮГАГРО-2025» свою высокопрочную сталь для российского агропрома

Магнитогорский металлургический комбинат представляет линейку высокопрочных и износостойких сталей собственного бренда MAGSTRONG на международной выставке «ЮГАГРО», стартовавшей в Краснодаре. Стенд компании расположен в павильоне №2 выставочного центра «Экспоград Юг».

Уникальность импортозамещающих сталей MAGSTRONG в том, что до обработки они обладают достаточно низким уровнем механических свойств, что позволяет их формовать, гнуть, штамповать, придавать сложную форму изделиям на имеющемся у большинства предприятий оборудовании. Затем в результате итоговой закалки готового изделия целиком или его отдельных участков достигается предел текучести в диапазоне 1-1,5 тыс. Мпа и сталь приобретает характеристики высокой сопротивляемости механическому износу и ударным нагрузкам. Эти марки широко востребованы в сегментах производства сельскохозяйственной техники, садового инвентаря, изделий сложной формы для любого типа оборудования и механизмов, где требуются высокие износостойкие и прочностные характеристики.

Ряд марок стали линейки MAGSTRONG разработаны в первую очередь для нужд производителей сельхозтехники и получили индекс AGRO — это износостойкий прокат MAGSTRONG AGRO22, AGRO33 и AGRO37. Из этой стали можно изготавливать изделия сложной формы, такие как лапы для культиваторов, сферические диски для борон и другие инструменты. За счет финальной закалки они получают высокую твердость и износоустойчивость.

Также ММК предлагает марку MAGSTRONG H450, которая поставляется уже в закаленном состоянии, с готовыми механическими характеристиками и рабочей твердостью. Из нее можно вырезать различные элементы, например, лемеха плугов. Более тонкая позиция (MAGSTRONG H450 толщиной от 4 мм) актуальна в том сегменте сельхозтехники, где продукция подвергается высокому абразивному износу, например, кормосмесители.

Марки MAGSTRONG S700MC и W700QL используются при производстве рам почвообрабатывающих орудий и различной прицепной техники, вывозящей урожай с полей.

На выставке «ЮГАГРО» посетители смогут не только получить информацию о высокопрочных и износостойких сталях MAGSTRONG, но и познакомиться с образцами сельхозтехники, в которых применяются данные стали.

ПАО «ММК»