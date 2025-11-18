Ивановский губернатор раскритиковал идею возрождения городов за счет фестивалей

Проведение фестивалей для привлечения туристов не поменяет ситуацию в малых городах к лучшему. Для их развития необходим серьезный экономический фундамент, заявил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

«Более половины жителей Ивановской области проживают именно в малых городах. И жить там, откровенно говоря, сложнее», — заявил губернатор на экспертной дискуссии аналитического центра ВЦИОМ.

«Чтобы она становилась комфортнее, мы можем настроить площадей, музеев и проводить фестивали, как здесь предлагалось,— размышлял господин Воскресенский.— Но без экономического серьезного фундамента ситуация не поменяется».

Он рассказал, что Центр исследований малых городов в Шуе Ивановской области предложил три экономические модели малых городов. Туристическая модель, по словам губернатора, подходит лишь тем населенным пунктам, где уже произошла депопуляция и для производства уже просто не хватает населения. Альтернативы: малый город как центр компетенции в сельском хозяйстве и как промышленный каркас страны.

«Вы понимаете, что стоит задача серьезного технологического суверенитета,— объяснил Станислав Воскресенский.— Это означает масштабное обновление индустриальной базы». Губернатор отметил, что высокотехнологичное производство останется за мегаполисами, но и малые города способны найти свою нишу. В качестве примера губернатор привел Шую, где находится производство микроэлектроники.

В ходе дискуссии ВЦИОМ представил результаты исследования в Ржеве (Тверская область). Центр предложил сценарии, по которым город может «обрести новые смыслы»:

«Город-боец» с привлечением событийного туризма;

«Купеческий город» с привлечением гастротуризма и развитием городских промыслов;

«Исторический оплот русской промышленности» с привлечением промышленного туризма.

Степан Мельчаков