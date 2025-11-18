Под Саратовом суд огласил приговор бывшему ветеринарному врачу за взятку

В Красноармейске Саратовской области суд вынес приговор в отношении бывшего ведущего ветеринарного врача районной станции по борьбе с болезнями животных по уголовному делу о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснилось в суде, фигурант получил взятку в размере 56 тыс. руб. в период с марта 2019 года по май 2020 года. Взамен он оформил ветеринарно-сопроводительные документы на рыбную продукцию, тогда как ее осмотр и ветеринарно-санитарная экспертиза не проводились.

Сбором доказательств по уголовному делу занимался следственный отдел по Заводскому району Саратова. По решению суда фигурант получил штраф в 350 тыс. руб. Также в течение 3,5 года ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с осуществлением государственного ветеринарного контроля.

Павел Фролов