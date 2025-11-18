Власти Тайваня сообщили о раскрытии китайских шпионов

Прокуратура Тайбэя предъявила бизнесмену из Гонконга и шестерым гражданам Тайваня обвинения в шпионаже в пользу КНР. Как сообщает Taiwan News со ссылкой на данные следствия, за свою работу граждане Тайваня якобы получили более $350 тыс.

По данным следствия, 68-летний китайский бизнесмен Тин Сяоху, имеющий паспорт Специального административного района Гонконг, был завербован спецслужбами КНР в 2018 году. Регулярно наведываясь на Тайвань, Тин начал создавать там шпионскую сеть, привлекая бывших и действующих военных для сбора секретной информации.

Следствию удалось установить всех участников сети, в том числе двоих, которые уже умерли, а также подтвердить все денежные потоки для финансирования деятельности сети. В расследовании участвовало Политическое управление министерства национальной обороны Тайваня. Прокуратура запросила длительные сроки лишения свободы для тайваньских военных, ссылаясь на серьезность их преступления.

Алена Миклашевская