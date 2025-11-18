Жителей Орска предупредили об антитеррористических учениях
В среду, 19 ноября, в Орске пройдут антитеррористические учения с участием различных ведомств и экстренных служб. Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
В ходе мероприятий будут отработаны действия в случае террористической угрозы. Организаторы предупреждают, что возможны временные ограничения дорожного движения. Жителей Орска просят отнестись к этому с пониманием, сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.
Съемка на территории учений запрещена.