В Оренбуржье водителя, совершившего ДТП с летальным исходом, приговорили к лишению свободы

Пономаревский районный суд приговорил 39-летнего жителя Ташлинского района к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении за смертельное ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 20 августа. По информации надзорного ведомства, водитель, управляя грузовиком «Камаз», выехал за пределы дороги и опрокинулся в кювет. Пассажир погиб на месте.

Суд установил, что мужчина превысил скорость, что лишило его контроля над автомобилем. Также подсудимый лишен водительских прав на 3 года.

Руфия Кутляева